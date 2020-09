Alin Oprea, mesaj emoționant pentru fiica lui care îl reneagă. Ce rugăminte are pentru Melissa

Alin Oprea se află în poziția ingrată de a fi în război cu pruncii lui, din cauza soției, susține el. Solistul a mărturisit că a fost un tată perfect și că fata lui, Melissa, care acum îl reneagă, era Universul lui.

Alin Oprea, mesaj pentru fiica lui după reacția emoționantă a acesteia din cadrul ”XNS”

Alin Oprea și Larisa sunt în plin proces de divorț după 22 de ani de mariaj și doi copii. Cei doi au ajuns la notar pentru a putea să pună punct căsniciei, însă nu au ajuns la o înțelegere. Motivul, printre altele, ar fi fost că Larisa dorește să-și păstreze numele de familie, iar Alin nu este de acord. Astfel, au ajuns în instanță.

În prezent, Alin Oprea locuiește la hotel, cu actuala parteneră, care l-a însoțit toată vara la cântările de pe Litoral.

Dintr-o poveste de iubire invidiată de toți, s-a transformat în scandal cu avocați. Pe la colțuri se vorbește despre infidelități de neiertat și trădare supremă, iar cântărețul spune că atitudinea soției a dezbinat familia și mai apoi a întors pe toți membrii ei împotriva sa. De partea soției părăsite sunt cei doi copii ai cuplului, Adrian și Melissa, care locuiesc cu mama lor la Londra, unde fac studii muzicale. Între timp, cântărețul, simțindu-se învins și copleșit, frecventează ”XNS” unde își spune partea de adevăr.

Tot acolo, fiica sa i-a transmis un mesaj dur: „Să-ţi fie ruşine, Alin Oprea! Tot ce trebuia să faci era să vii acasă să vorbeşti cu copiii tăi. Dar tu ai ales să mergi la televizor şi să suni la Poliţie pentru o femeie bătrână. Cine eşti? Cum poţi să faci aşa mult rău?? Doar opreşte-te, te rog! Asta e tot ce am vrut să zic, la revedere!”.

„Cum să vin acasă dacă nu puteam să intru, dacă toate telefoanele erau închise, ale ei şi ale copiilor. Ei sunt influenţaţi aşa cum vrea ea”, a replicat interpretul.

„Era îngerul meu. Am fost trup și suflet lângă ea”

„Fata este la Londra, la cea mai bună şcoală de muzică din lume. «BRIT School», în an terminal. Am lucrat personal cu ea zile şi nopţi, de mică. Am stat cu ea şi am consiliat-o în fiecare moment sensibil din viaţa ei. Am fost cu ea şi am stat cu sufletul la gură la toate examenele ei de la Londra. I-am cumpărat toate instrumentele şi aparatura necesară pentru activităţile ei, am fost trup şi suflet lângă ea. Era îngerul meu”, a spus acesta pentru Click.