Cum pozează fiica lui Alin Oprea pe Instagram. Ce mesaj îi transmite public mamei sale

Fostul solist al trupei Talisman, Alin Oprea, în vârstă de 49 de ani, s-a despărțit de soția sa, Larisa, după nici mai mult nici mai puțin de 23 de ani de căsătorie. Aceștia au împreună doi copii, o fată, Melissa, care are 18 ani și un băiat, Adrian, care are 21 de ani.

Printre motivele care au dus la despărțirea celor doi, se numără și distanța. Larisa, soția lui Alin Oprea, locuiește la Londra, împreună cu cei doi copii ai lor, care studiază acolo.

Cei doi s-au prezentat la notar în urmă cu două săptămâni, pentru a semna actele de divorț, însă nu au reușit să facă acest lucru, deoarece între ei există neînțelegeri.

Deoarece a venit momentul ca Alin Oprea și soția sa să se separe, după mai bine de 20 de ani petrecuți împreună, cei doi și-au adresat replici dure. Scandalul cauzat de divorț a luat și mai mult amploare și se pare că și fiica artistului este implicată. De curând aceasta a transmis un mesaj dur la adresa cântărețului:

Când a receptat mesajul de la copila sa, Alin a izbucnit în plâns, fiind vizibil afectat de cele spusele Melissei. El a rămas fără replică și a învinuit-o pe fosta soție, afirmând că nu mai avea nici o cale de a-și contacta copiii, deoarece aceștia ar fi influențați de către mama lor.

El a mai completat spunând că știa deja că așa se va întâmpla deoarece a fost avertizat de către Larisa. El a încheiat prin faptul că a mărturisit că își iubește copiii mai mult decât orice.

Pe de altă parte, analizând profilul Melissei Oprea de Instagram, precum și postările acesteia, observăm că tânăra a postat o fotografie de pe vremea când aceasta avea doar cinci anișori, în care apare alături de mama sa, pentru care a scris și un mesaj în limba engleză, prin care îi arată cât de mult o iubește:

“I love you, mami. When I look in your eyes I see only sun.” – quote by me at 5 years old:), („Te iubesc, mami. Când mă uit în ochii tăi, văd doar soare. ” – citat de mine la 5 ani).