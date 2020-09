Alin Oprea, mesaj emoționant pentru fiica lui care îl reneagă. Ce rugăminte are pentru Melissa

Alin Oprea, în vârstă de 45 de ani, solistul trupei ”Talisman”, spera să aibă parte de un divorț simplu, pe cale amiabilă, dar iată că scandalul a luat amploare.

Alin Oprea, mesaj emoționant pentru fiica lui care îl reneagă

Însă de partea soției părăsite sunt cei doi copii, pe nume Melissa și Adrian, care în în prezent locuiesc cu mama lor la Londra unde studiază muzica. Alin Oprea s-a simțit învins și chiar a plâns la televizor.

Alin Oprea s-a chinuit să-și țină copiii departe de acest scandal, dar Melissa a sunat în direct, la Antena 1, după ce el le-a adus polițiștii la ușă, dorind să-și recupereze astfel lucrurile din fostul cămin conjugal, o vilă de 200.000 de euro.

”Să-ţi fie ruşine, Alin Oprea! Tot ce trebuia să faci era să vii acasă să vorbeşti cu copiii tăi. Dar tu ai ales să mergi la televizor şi să suni la Poliţie pentru o femeie bătrână. Cine eşti? Cum poţi să faci aşa mult rău?? Doar opreşte-te, te rog! Asta e tot ce am vrut să zic, la revedere!”.

Alin a amuţit brusc şi, cu ochii plini de lacrimi, a răspuns: ”Cum să vin acasă dacă nu puteam să intru, dacă toate telefoanele erau închise, ale ei şi ale copiilor. Ei sunt influenţaţi aşa cum vrea ea”, a spus Alin Oprea.

”Era îngerul meu”

Artistul a mărturisit că a fost un tată perfect și că Melissa era Universul lui.

”Fata este la Londra, la cea mai bună şcoală de muzică din lume. «BRIT School», în an terminal. Am lucrat personal cu ea zile şi nopţi, de mică. Am stat cu ea şi am consiliat-o în fiecare moment sensibil din viaţa ei. Am fost cu ea şi am stat cu sufletul la gură la toate examenele ei de la Londra. I-am cumpărat toate instrumentele şi aparatura necesară pentru activităţile ei, am fost trup şi suflet lângă ea. Era îngerul meu”, a spus Alin Oprea, pentru Click!.

De altfel, Alin Oprea nu a fost invitat nici la majoratul Melissei, care a avut loc luna trecută:

”Mi-a fost interzisă participarea la petrecere. Am încercat să-i trimit cadoul prin mai multe persoane, toţi au refuzat de frica Larisei. Într-un final, a încercat Marius vorbind direct cu Melissa. Dar cele 500 de lire, bani puşi în contul lui Adrian, de ziua lui, au fost perfecţi. Pe ăia nu i-a refuzat”, a mai adăugat artistul, pentru sursa citată.

În prezent, Alin Oprea locuiește la hotel cu actuala lui parteneră, cea care l-a și însoțit toată vara la cântările de pe Litoral, iar Larisa a rămas în vila din zona Cișmigiu:

”Nu pot intra în casa cumpărată din banii mei, din cântări, au schimbat yala, de aceea am cerut ajutorul poliţiştilor!”, a conchis artistul.