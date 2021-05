Alin Ionescu, reacție vehementă după ce a aflat că Cristina Spătar umblă cu un bărbat însurat EXCLUSIV

Cristina Spătar zâmbește din nou, numai că bărbatul alături de care a fost surprinsă, recent, în tandrețuri, la plimbare, dar și într-un restaurant, nu ar fi nicidecum burlac. Dimpotrivă, e însurat și are doi copii minori. Contactat de reporterii Playtech.ro, Alin Ionescu, fostul soț al Cristinei Spătar, ne-a declarat, referitor la noua ei idilă: “Să facă ce vrea!”.

După divorțul din 2016, de Alin Ionescu, milionarul în euro, cu mașini de lux la scară și palat în Crevedia, solista Cristina Spătar a încercat să-și refacă viața sentimentală. Însă, nu are noroc și pace, la bărbați! Fostul soț a părăsit-o, cu logodnicul Tiberiu Vărzaru, mai mic decât ea cu 21 de ani, a pus capăt relației, după o poveste de dragoste de cinci ani, iar mai nou pare îndrăgostită de un bărbat care însă ar avea acasă soție și copii. Cei doi au surprinși recent la plimbare în oraș, dar și la un restaurant, iar fotografiile cu ei, realizate de paparazii, au scandalizat lumea mondenă. Contactat de reporterii Playtech.ro, fostul soț al solistei, Alin Ionescu, ne-a declarat:

Cristina susține însă că, între ea și bărbatul alături de care a fost surprinsă în tandrețuri, nu ar fi mai mult decât o veche amiciție:

”Nu, nu, nici nu se pune problema. Persoana cu care m-ați găsit voi este doar un prieten, ne cunoaștem de vreo 15 ani. Nu poate fi vorba de altceva. Este doar un prieten. Nu e din București, ne-am revăzut. Nici nu se pune problema de altceva. Am depănat amintiri, am depănat lucruri vechi din copilărie. Nu știu, probabil o să ne mai vedem”, menționat ea, la Antena Stars, după ce au fost făcute publice pozele realizate de paparazzii spynews.ro .

După divorțul de Alin Ionescu, solista Cristina Spătar s-a văzut nevoită să se mute, împreună cu cei doi copii, Albert (11 ani), și Aida (8 ani), din Palatul de la Crevedia, de sute de mii de euro, unde a fost răsfățată ca o prințesă, într-un apartament închiriat din Capitală, de doar 55 de metri pătrați. Cum spectacole nu a mai avut, ea a încercat să facă bani cu atelierul de modă, pe care însă mai apoi l-a închis, din lipsa comenzilor. Din cauza problemelor financiare, Cristina Spătar a fost nevoită să își vândă bijuteriile, pentru a avea bani de chirie, ajunsă la 300 de euro lunar. Cristina l-a acuzat adesea pe Alin Ionescu, fostul soț, că nu i-a plătit pensia alimentară pentru copii, ba chiar l-a chemat și la tribunal, pentru a recupera restanțele, procesul fiind încă pe rol. Alin susține însă că are grijă de micuți, că vin în vizită și că le cumpără tot ce își doresc. Alin Ionescu s-a recăsătorit, în 2019, cu Larisa Tănăsoi, cu care are un copil.

Cristina Spătar menționa, într-un interviu pentru Pro TV, că nu mai vrea să se căsătorească, deși la acea vreme era într-o relație cu Tiberiu:

“Pe Tibi l-am cunoscut înainte de divorț cu două luni. Imediat după divorț, el m-a curtat, a fost omul potrivit la locul potrivit. Nu simt diferența de vârstă dintre noi. Trăiesc clipa și nu-mi fac planuri de viitor. Nu vreau să mă mai mărit. El și-ar dori căsătoria, eu sunt reticentă. Am făcut 48 ani, el are 27 de ani, am avut experiența pe care am avut-o la primul mariaj, mi-a ajuns. Tibi m-a susținut moral, dacă nu era el, clacam”, declara “Regina R&B”, în emisiunea ”La Măruță”.