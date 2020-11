Alimentul pe care trebuie să îl mănânci până în februarie 2021. E aur curat pentru sănătatea ta

Un aliment specific perioadei în care ne aflăm are mai multe beneficii decât ar fi crezut. Despre ce e vorba și cum să-l introduci în câteva din preparatele preferate? E de preferat să-l mănânci periodic. Beneficii și idei de rețete.

Alimentul toamnei. E aur pentru sănătate

Comoara din bucătărie este un aliment de care mămicile ar trebui să știe și să-l introducă mai des în alimentația pofticioșilor din casă. Este vorba despre dovleac! Acum a fost la mare căutare datorită sărbătorii iubite și de români, dar nu doar de Halloween e potrivit. Desigur, e o distracție pentru cei mici să-i scobească în moduri cât mai înfricoșătoare, dar după ce se plictisesc de sculptură poți să te folosești de ce ți-a rămas. Nu trebuie să arunci semințele pentru că dacă le speli, le cureți potrivit și le bagi puțin la cuptor sunt numai bune de mâncat într-o seară la film/meci. Pe lângă aroma foarte plăcută, dovleacul poate fi gătit în zeci de moduri ingenioase. Mai mult decât atât, este extrem de sănătos pentru oricine, indiferent de vârstă. Pe lângă luteină, beta-carpten, vitamina A, vitaminele B1, B2, B3, B5, B6, B9, C, E si K, zinc, sodiu, potasiu, calciu, magneziu, fosfor, seleniu, mangan are și fier. E bogat în proteine și e o sursă excelentă de acizi esențiali Omega 3 și Omega 6.

Ce beneficii are?

Te ajută să slăbești

Reglează glicemia și ține nivelul colesterolului sub control

Conține o cantitate mare de vitamina A

Te scapă de stres și de oboseala cronică

Acționează și la nivel hormonal

Are efecte antimicotice, anticancerigene, antiseptice si antivirale

Despre legumă

– Potasiul pe care il contin dovlecii are un efect pozitiv asupra tensiunii arteriale.

– Antioxidantii din dovleac ar putea ajuta la prevenirea degenerarii si afectarii ochilor.

– Dovlecii intregi (netaiati) ar trebui depozitati intr-un loc intunecat si racoros, cel mult 2 luni.

– Piureul de dovleac poate fi folosit ca inlocuitor pentru unt sau ulei in retetele care necesita coacere.

Calorii și informații nutriționale

26 kcal

5 carbohidrati

1 g proteine

1 grasimi totale

5 fibre alimentare

16 mcg folati

6 mg niacina

2 mg acid pantitenic

06 mg piridoxina

11 mg riboflavina

05 mg tiamina

Vitamina A

Vitamina C

Vitamina E

Vitamina K

1 mg sodiu

21 mg calciu

340 mg potasiu

44 mg fosfor

515 mcg alfa caroten

3100 mcg beta caroten

1500 mcg luteina

Ce poți să gătești?

Supă de dovleac