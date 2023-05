Alimentul la care Busu a renunţat pentru a slăbi. A dat jos 15 kilograme

În vârstă de 61 de ani, Florin Busuioc este în toiul unei transformări spectaculoase. Celebrul prezentator al rubricii Meteo de la PRO TV a dezvăluit că a dat jos 15 kilograme deja și că își dorește să mai slăbească încă 15, până ajunge la greutatea ideală. Află, din rândurile de mai jos, care este alimentul la care Busu a renunțat pentru a slăbi. Ce schimbări a făcut vedeta.

În urmă cu câțiva ani, Florin Busuioc a trecut printr-o mare cumpănă, problemele de sănătate cu care se confrunta i-au pus viața în pericol. A depășit cu bine acel moment dificil și a reușit să se repună pe picioare. A făcut, totuși, câteva schimbări importante.

În vârstă de 61 de ani, celebrul prezentator al rubricii Meteo de la PRO TV este în toiul unei tranformări fizice importante. Invitat în platoul „Vorbește Lumea”, el a dezvăluit că a dat jos deja 15 kilograme și că are de gând să mai slăbească încă 15 până va ajunge la greutatea pe care și-o dorește.

La micul dejun, atunci când îl mănânc, pentru că se întâmplă rar, eu mă trezesc la 5:30, dar când mănânc optez pentru un iaurt cu afine, zmeură, puțină nucă pisată și o linguriță de miere, se mai pune și ovăz, semințe de in, câteodată pun și chia”, a dezvăluit Busu la emisiunea Vorbește Lumea.

„Încă nu arăt foarte bine, mai am de slăbit cam 15 kilograme, am slăbit deja 15, cu regim și cu niște proceduri de modelare corporală. Aceste proceduri nu neapărat că ajută la slăbit, dar se vede la centimetri, se vede că scad.

Te-ar putea interesa și: „Ceva personalizat”. Cadoul primit de Busu din partea lui Cătălin Măruţă. Reacţia incredibilă a lui Florin Busuioc

Pentru a obține aceste rezultate, vedeta a făcut schimbări importante în dieta zilnică. Busu a renunțat la pâine, printre cei mai mari inamici ai celor care se luptă cu kilogramele nedorite. Prezentatorul rubricii Meteo a dezvăluit că a scos din meniul de zi cu zi și pastele, sosurile și micii. A făcut o excepție, însă, când a ieșit în oraș să sărbătorească împlinirea a 61 de ani.

„Nu mai mănânc mici, sosuri, paste, pâine. Mănânc doar o pâine fără gluten, care de fapt sunt crackersi. Eu mă simt puțin vinovat acum, pentru că de ziua mea am fost la un restaurant și am mâncat un biban de mare cu un sos și am mai mâncat și niște focaccia. De tort nu m-am atins, eu nu mănânc”, a adăugat acesta.