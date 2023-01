Câți mici a mâncat Florin Busuioc la o masă. Adela Popescu și Mihai Bobonete au rămas cu gura căscată

Florin Busuioc i-a surprins pe fanii săi cu o amintire care i-a lăsat fără reacție pe prezentatorii TV. Celebrul actor a povestit câți mici a mâncat în vremea în care avea doar 18 ani. Vedeta a mărturisit că totul s-a întâmplat după ce a plecat în oraș cu doi prieteni la fel de înfometați și pofticioși. Cu toate astea, prezentatorul rubricii meteo a reușit să pună mâna pe un record incredibil. Câți mici a mâncat?

Celebrul prezentator al rubricii meteo a venit în ediția de azi a emisiunii ,,La Măruță”. În locul moderatorului care se recuperează după operația la genunchi și-au făcut apariția Adela Popescu și Mihai Bobonete.

Cei doi au povestit despre lucrurile care au șocat internetul în ultimele zile, așa că au amintit despre concursul de dat palme organizat de RXF care a fost câștigat de Sorin Comșa (24 de ani).

Competiția a fost de-a dreptul brutală, iar imaginile cu câștigătorul desfigurat de la finele ediției au făcut înconjurul internetului. Florin Busuioc a mărturisit că nu ar ,,încasa” niciodată asemenea lovituri.

Actorul și-a adus aminte cu această ocazie un record personal. Mai exact, Busu le-a povestit celor prezenți în platou și telespectatorilor despre cei 96 de mici pe care i-a mâncat la o singură masă.

,,Dacă vorbiți de mâncat vă spun recordul meu la mici. La Brăila am mâncat 96 de mici la o masă. Ne-am dus trei băieți și am luat 150 de mici și am zis să ne dea și niște muștar. Am luat vreo 3 borcane de muștar. Băieții nu au putut să mănânce atât de mult, dar eu am mâncat eu 96 de mici”, a povestit acesta.