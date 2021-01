Acesta este alimentul care conține foarte multe pro-biotice și bacterii bune, necesare unui sistem imunitar sănătos. De aceea, acest aliment nu trebuie să lipsească de pe masa numănui.

Dacă vă întrebați care este acest aliment, vă spunem noi că este vorba despre murături. Murăturile în sare sunt excelente probiotice, hrănind bacteriile bune din intestin. Acetse bacterii au rolul de a proteja intestinul. Iar printre alimentele care le mai conțin amintim: iaurtul, laptele bătut, borșul, drojdia și bineînțeles, cum spuneam, muraturile.

Atenție însă, dacă suferiți de hipertensiune sau sunteți supus unui tratament desodat și alegeți sa consumați murăturile în sare, deoarece acestea vă vop dăuna sănătății.

Aceste persoane trebuie să știe că există o varianță și pentru ele, pentru a le putea consuma și a nu le dăuna sănătății. Doctor Laura Ene, medic primar în boli de nutriție explică faptul că desărarea muraturilor este una dintre soluții, deoarece se păstrează cantitatea de probieotice din muraturi, dar se reduce doar cantitatea de sare.

Și în cazul infecției cu Covid-19 se recomandă un consum scăzut de sare, deoarece anti-inflamatoarele recomandate în tratament interferă negativ cu sarea. Medicul atrage atenția asupra faptului că un consum prea mare de sare poate duce la creșterea tensiunii arteriale și a retenției de apă în corp.

Dar pe lângă bacteriile introduse în corp prin intermediul alimentelor, organismul mai are nevoie să-și htănească și bacteriile dejă existente în corp. Acestea se hrănesc cu glucoză, care se găsește în cartofii copți, orez, fasole, iar acestea se numesc pre-biotice.

Astfel că, alimentul foarte bun, care conține atât prebiotice, cât și probiotice este salata orientală. Acest aliment conține ingrediente foarte sănătoase din acest punct de vedere.

Bacteriile din intestine mai au și rolul de a sintetiza vitaminele esențiale pentru organism. Astfel ca, Academicianul profesorul și microbiologul Octavian Popescu spune că bacteriile pe care noi le consumăm produc vitamineele, B6, B12, și K, aceasta fiind vitamina antihemoragică.

Doctorul Gheorghe Mencinicopschi susține că pot fi numite murături orice legume și fructele care sunt puse la murat în saramură. Nutriționistul spune că doar legumele puse la murat în saramură, care trec printr-un proces natural de fermentare, sunt foarte sănătoase întrucât sunt pline de vitamina C.

”Un aliment foarte valoros este reprezentat de murături. Dar astăzi este o mare confuzie. Mulți consideră că murăturile sunt, spre exemplu, castraveciorii sau gogoșarii conservați în oțet. Murăturile sunt legumele și fructele puse la murat în saramură, unde are loc un proces natural de fermentare. Astfel, legumele și fructele murate se îmbogățesc într-o microfloră probiotică, sănătoasă, la fel ca cea din iaurt, dar mult mai vastă. Pe de altă parte, murăturile fermentate au foarte multă vitamina C. În plus, varza are și alte substanțe care protejează mucoasa gastrică”, a spus prof. univ. dr. Gheorghe Mencinicopschi, potrivit dcmedical.ro.