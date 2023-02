Alimentul de bază care s-a scumpit cu 30% într-un singur an. Românii îl consumă zilnic

Deși datele eurpene arată că alimentele din România sunt cu 34% mai ieftine decât media UE, în ultimul an buzunarul românilor au resimțit scumpiri masive la toate produsele de bază, de la ulei, zahăr, făină și până la cartofi. Toate aceste scumpiri, scăpate din mână de guvernanți, din păcate s-au resimțit și la facturile pentru utilități și diferitele servicii, tv și telefonie. Criza tot mai accentuată pune o mare presiune pe români, iar astăzi vorbim și de alimentul de bază care s-a scumpit cu 30% într-un singur an, pe care românii îl consumă zilnic.

Cele mai mici prețuril la alimente din Europa? Scumpirile sunt din ce în ce mai mari

România anului 2023 trăiește u adevărat paradox, dacă luăm în considerare datele Eurostat care spun că țara noastră are cele mai mici prețuri la alimente și băuturi nealcoolice din Uniunea Europeană. Eurostat spune că în România sunt cu 34% mai mici decât media UE, iar a doua țară cu cele mai mici prețuri la alimente din UE a fost Polonia, cu 30% sub medie.

Criza generată de pandemie, peste care nu am trecut încă, peste care a venit și criza generată ca urmare a războiului din Ucraina, a dus la scăparea controlului prețurilor din mână a guvernanților, iar asta nu e de ieri de azi, ci încă de pe vremea fostului premier Florin Cîțu care combătea de zor la acel moment știrile false despre o explozie a prețurilor. Studiul Eurostat din 2021 dezvăluia unde este cea mai scumpă și cea mai ieftină viață din Europa.

Premierul României, Florin Cîțu, a fost mândru să publice pe pagina sa de Facebook studiul Eurostat despre nivelul prețurilor de consum în 2020, la acel moment România aflându-se la coada unei liste reprezentând țările clasate de sus în jos în funcție de prețul alimentelor în Uniunea Europeană, adăugând că „așa mai omorâm un fake news despre explozia prețurilor”.

Dar ceea ce omitea fostul premier să spună este că nu fusese niciodată într-un magazin sau piață pentru a putea compara prețurile din studiul Eurostat, salariile românilor, și prețurile care se practicau la acel moment. Realitatea din teren a devenit și mai sumbră, după 24 februarie 2022, când toate prețurile au luat-o, realmente, la vale, iar astăzi asistăm la scumpiri de până la 50% la majoritatea alimentelor de bază, fără a mai pune la socoteală utilitățile, energie și gaze.

Care este alimentul de bază care s-a scumpit cu 30% într-un singur an

Așa se face că astăzi asistăm neputincioși, atât românul de rând, cât și aparatul guvernamental, la o creștere generalizată a prețurilor la toate alimentele de bază, majoritatea nejustificate real, dar din punctul de vedere al producătorilor și al agenților comerciali foarte bine argumentate, în detrimentul românului de rând.

În ultimul an românii au asistat la o modificare de preț la alimentul de bază care s-a scumpit cu 30% într-un singur an. Dacă nu v-ați dat seama despre ce este vorba, vă spunem noi. Este vorba de pâinea pe care toți românii o consumă zilnic.

De la 1,50 lei pentru o simplă franzelă, astăzi asistăm la o creștere de 30% a prețului, românii fiind nevoiți să scoată din buzunar între 2,50 și 5 lei pentru alimentul de bază care s-a scumpit cu 30% într-un singur an. Datele INS (vezi aici) publicate recent arată o scumpire reală a pânii de 25 de procente, iar a materiei prime, făina, de 30 de procente, și făcând un calcul minim, constatăm că prețul este unul majorat nejustifict, nici de producătorii de pâine și nici de cei de făină, în contextul în care Petre Daea, ministrul Agriculturii, spunea că România are rezerve suficiente de făină pentru a nu majora articial prețurile. Realitatea este alta, iar măsurile sociale și cele de majorare a salariului minim brut sau a pensiei minime, nu rezolvă cu nimic această explozie de prețuri, mai ales la alimentul de bază care s-a scumpit cu 30% într-un singur an.