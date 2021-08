Florin Cîțu, despre revenirea economică a României după criza provocată de pandemie: „Am lucrat din greu şi am reuşit”

Premierul României vine cu vești excelente privind economia României după o perioadă de criză provocată de pandemia de Covid-19. Potrivit lui Florin Cîțu, România a înregistrat în trimestrul al doilea o creștere economică de 13,6%, ceea ce reprezintă un pas imens către prosperitate și stabilitate. Pentru acest rezultat satisfăcător, premierul îî numește pe cetățeni “eroi”, aceștia contribuind semnificativ la succesul înregistrat.

Florin Cîțu se arată optimist cu privire la creșterea economică înregistrată în România după ce toată economia globală a fost grav afectată de pandemia de Covid-19. Acesta amintește de unul dintre factorii care a contribuit la acest rezultat, și anume, vaccinul, oferind mai multă libertate de mișcare și oportunități.

”V-am promis veşti extraordinare din economie: 13% creştere economică. Sună bine, nu? Mai ales că am trecut împreună prin contextul nefericit de anul trecut, când economia globală a suferit cea mai mare lovitură din ultima sută de ani.

Premierul nu a pierdut din vedere să menționeze măsurile eficiente luate în 2020 pentru a depăși această criză economică, dar în același timp, îi laudă pe cetățeni pentru cooperare.

„Am fost singurul optimist. Am promis că economia României va avea o revenire rapidă, o revenire în V. Am lucrat din greu şi am reuşit. Pentru asta vă mulţumesc vouă, dragi români. Nu aş fi reuşit fără voi. Adevărații eroi sunteți voi. Cifrele arată că economia României a depășit criza economică în doar un an”, a adăugat acesta.