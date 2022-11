Alimentul care este consumat de toți românii, dar îngrașă mult. E pe toate mesele de Crăciun

Mulții îl consideră delicios, alții nici nu vor să audă de el, însă niciun român nu va contesta faptul că este unul dintre alimentele vedetă ale meselor de Crăciun și chiar și de Revelion. Cu toate că este o sursă importantă de compuși esențiali pentru buna funcționare a organismului uman, nu este deloc prietenos cu silueta, orice exces se va vedea imediat pe cântar.

Alimentul ce nu lipsește de pe masa de Crăciun, dar care îngrașă

Este nelipsit de pe masa de Crăciun, fiind savurat de românii din toate colțurile țării. Ocupă un loc de cinste pe platourile pregătite cu grijă de gospodine, printre cârnați, slănină și alte preparate tradiționale.

Șoriciul, căci despre el este vorba, este un aliment complex, o sursă importantă de minerale. Doar o sută de grame conțin 30 de miligrame de calciu, 11 miligrame de magneziu, 85 de miligrame de fosfor și 127 de miligrame de potasiu.

Valorile nutriționale ale acestui produs, la suta de grame, potrivit specialiștilor de la Departamentul pentru Agricultură al SUA, sunt:

Magneziu – 11 mg

Fosfor – 85 mg

Potasiu – 127 mg

Proteine – 61,3 g

Grăsimi – 31,3 g

Carbohidrați – 0

Fibre – 0

Calciu – 30 mg.

Cu toate că doar o sută de grame de șorici au 61,3 grame de proteine, produsul are o valoare calorică foarte mare. Această cantitate are nici mai mult nici mai puțin de 544 de calorii și zero fibre și carbohidrați, deci nu este recomandat celor care țin dietă, doresc să slăbească sau să își mențină silueta.

Care este cantitatea zilnică recomandată

Dacă este consumat în moderație, acest produs nelipsit de pe masa de Crăciun poate avea unele beneficii pentru organismul uman. Acesta conține acid oleic, găsit și în compoziția uleiului de măsline, un compus benefic pentru buna funcționare a inimii.

Pentru că nu are carbohidrați, nu va crește nivelul glicemiei, ceea ce înseamnă că poate fi consumat fără probleme de persoanele diagnosticate cu diabet.

Colesterolul din compoziția sa poate ajuta la redobândirea elasticității pielii, fiind important și în menținerea sănătății oaselor și articulațiilor. În plus, pentru că este bogat în sodiu, șoriciul de porc sprijină funcția cerebrală, ajută la reglarea absorbției glucozei și previne retenția de apă din organism.

Cu toate astea, din pricina conținutului crescut de calorii, nu se recomandă ca porția zilnică de șorici să depășească 50 de grame.

Nu este recomandat celor care suferă de hipertensiune arterială și care au colesterolul mărit.