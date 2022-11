Alimentul care ajută la slăbit. Trebuie să consumi 50 de grame în fiecare zi

În perioada mai rece a anului, oamenii tind să pună kilograme în plus din cauza faptului că mănâncă preparate culinare mai bogate în calorii, față de sezonul estival. Ce aliment te ajută la slăbit. Este recomandat de către specialiștii în nutriție.

Atunci când simți că ai pus câteva kilograme și vrei să scazi valoarea afișată de cântar, specialiștii te sfătuiesc să adopți un stil de viață sănătos, să consumi alimente slabe în calorii și să faci mișcare.

În ceea ce privește alimentele minune care te ajută să slăbești, nutriționiștii recomandă consumul zilnic de migdale.

Cu alte cuvinte, o porție de 50 de grame de migdale pe zi reprezintă o gustare sănătoasă și gustoasă, pentru care nu va trebui să ai grija cântarului.

Cercetătorii Universităţii din Australia de Sud au ajuns la concluzia că persoanele care mănâncă 30 – 50 de grame de migdale zilnic își pot regla apetitul și consumă mai puține calorii pe zi. Mai exact, dacă preferi să consumi migdale ca gustare, vei ajunge să mănânci 300 de calorii mai puțin în fiecare zi.

Dr. Sharayah Carter, de la Alliance for Research in Exercise, Nutrition and Activity (ARENA) de la UniSA, a declarat într-un comunicat de presă că migdalele reprezintă „un instrument” de pierdere în greutate datorită efectului lor săţios – un rezultat al conţinutului de proteine, fibre şi acizi graşi nesaturaţi.

Nucile, la fel de sănătoase pentru organism

Nu doar migdalele, ci și nucile reprezintă o gustare hrănitoare și extrem de gustoasă, deoarece conțin uleiuri și grăsimi nutritive, sănătoase pentru organism. Reputatul medic nutriționist Mihaela Bilic recomandă consumul zilnic de nuci.

Când vine vorba de fructe oleaginoase știm că sunt gustarea ideală, sățioasă, pline de fibre, minerale și grăsimi nesaturate valoroase pentru sănătate. Însă, magazinele sunt pline de produse exotice, care nu cresc pe meleagurile noastre, așa că ne trezim mâncând alune, caju, fistic și migdale iar de nuci uităm cu totul! Aceste fructe se numesc oleaginoase pentru că au concentrate multe grăsimi în structura lor. Grăsime înseamnă multe calorii dar și mai greu de digerat, mai ales când avem o bilă leneșă. Nu așteptați ca nucile să se usuce și să se râncezească prin cămară, faceți o cură de minerale și iod, accelerează metabolismul, înlătură oboseala și crește performanțele fizice și intelectuale. Un pumn de miez de nucă zilnic… e la îndemâna oricui.”, a specificat Mihaela Bilic pe rețelele sociale.

Citește și Unde trebuie să ţii nucile pentru a nu râncezi. Secretul bunicilor noastre