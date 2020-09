Alimentele care te ajută să slăbești rapid și ușor. Toți românii trebuie să le aibă în casă

Dacă ai încercat tot felul de diete şi nu ai reuşit să dai jos kilogramele în exces, nutriţioniştii îţi recomandă să încerci să consumi anumite fructe şi legume. Acestea sunt alimentele care te ajută să slăbeşti rapid şi uşor.

Alimente care te ajută să slăbeşti

Deşi internetul este plin de tot felul de diete-minune, medicii îi sfătuiesc pe cei care doresc să slăbească să apeleze numai la ajutor specializat pentru a nu se îmbolnăvi din cauza carenţelor, dar şi pentru un rezultat eficient. Astfel, nutriţioniştii recomandă un stil de viaţă sănătos, bazat pe o alimentaţie săracă în calorii, dar bogată în nutrienţi şi multă mişcare.

Printre produsele recomandate de aceştia în orice dietă sunt câteva fructe şi legume care ajută enorm în procesul de slăbit. De exemplu, castraveţii cu doar 16 calorii pe 100 de grame, 4 g de carbohidraţi, 0 grăsimi şi colesterol, vitaminele K, C, potasiu, mangan şi magneziu. În plus, au antioxidanţi – lignani, tanini, flavonoide şi betacaroten, iar faptul că sunt 95% apa ajuta organismul să se hidrateze. Aşadar, îi poţi consuma ca atare sau sub formă de salată, în combinaţie cu alte legume.

Morcovii sunt şi ei recomandaţi de specialişti. 100 de grame de produs conţin doar 40 de calorii, reprezentând astfel o gustare ideală când ai chef să ronţăi ceva. Morcovii sunt o sursă excelentă de vitamina A, oferind 210% din nevoile unui adult pe zi. De asemenea, conţin conţin fibre, vitaminele C, K, E, potasiu, acid folic, mangan, calciu, fosfor şi magneziu.

Dacă eşti în plin proces de slăbire, atunci trebuie să incluzi în alimentaţia ta şi fructele de pădure, acestea având un conţinut mic de zaharuri. Cu puţin peste 40 de calorii pe 100 de grame, acestea oferă organismului fier, vitaminele C și E, potasiu, dar şi alte minerale.

Conopida, aliatul perfect în curele de slăbire

Preparată la abur sau în cuptor, aceasta are doar 25 de calorii pe 100 de grame, dar aduce multe beneficii organismului. Conopida conține, printre altele, vitaminele B1, B2, B3, B6 și B9, Omega 3, vitamina K, vitamina C, fosfor, potasiu și mangan. Este cunoscută și ca un puternic antioxidant.

Grepfrutul este şi el un fruct pe care îl poţi consuma cu cea mai mare încredere dacă doreşti să scapi de kilogramele în plus. Cu puţine calorii, dar cu enorm de multe vitamine, grepfrutul este un aliat de încredere în procesul de slăbit. Unul dintre cele mai importante beneficii este că ajută la îmbunătăţirea sistemului imunitar. Este un fruct bogat în vitamina C, dar conţine şi antioxidanţi cu licopen şi beta-caroten.