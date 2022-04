Alimentele pe care Kate Middleton nu le consumă deloc. Așa are o siluetă de invidiat

Kate Middleton are mare grijă la ceea ce mănâncă, lucru care se vede pe silueta sa de invidiat. Multe doamne și domnișoare se întreabă care este secretul său și cum se îngrijește. Fanii de peste tot din lume au aflat că ea are anumite alimente pe care nu le consumă deloc. Ce evită să adauge în dieta sa zilnică și ce conțin de obicei mesele ducesei? Soția Prințului William este foarte atentă.

Ce alimente nu consumă Kate Middleton?

Kate Middleton arată impecabil. Aceasta are 40 de ani, este mama a trei copii, dar nu se vede deloc acest aspect. Ducesa de Cambridge are o siluetă de invidiat pentru că ține foarte mult la tabieturile alimentare, face sport și are grijă la detalii precum: hidratare, plimbări lungi și orele de somn.

Ea are o dietă strictă ce o ajută să rămână la măsurile dorite. Unele zvonuri susțineau că ea ține dieta Dukan, dietă care se bazează pe excluderea aproape integrală a carbohidraților în favoarea proteinelor slabe, a legumelor și grăsimelor/uleiurilor sănătoașe.

La micul dejun preferă o combinație de: kale, spirulină (care este un tip de alge), matcha (frunze de ceai verde), spanac, salată romaine, frunze de coriandru și afine, potrivit Express.

Dacă își dorește ceva dulce, soția Prințului William adaugă la micul dejun fructe de pădure sau lapte de migdale. Unii specialiști au susținut că ea consumă deseori la prima masă a zilei și un castron cu fulgi de ovăz.

,,Asta preferă”

Masa de prânz constă în alimente crude și reci precum: gazpacho, salată de pepene verde, tabouleh și ceviche. Cu toate că ea nu este vegetariană. ea nu adoră să introducă prea mult carnea în mesele zilnice.

Cea din urmă a fost plecată în turneul regal din India, alături de soț și bucătarul Raghu Deora, care s-a ocupat de mâncarea ducilor.

„Totul este vegetarian pentru că mi s-a spus că asta preferă”, a spus el, potrivit revistei Hello.

După o vizită la Japan House London, s-a dezvăluit informația potrivit căreia cuplul ar adora să mănânce sushi. Vorbind cu bucătarul japonez Akira, William a spus: „Foarte impresionant. Mulțumesc foarte mult. Eu și soția mea iubim sushi!”

Kate Middleton mănâncă pui la cuptor la cină, aceasta fiind și masa preferată a lui William.