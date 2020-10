Alimentele care îți elimină calciul din organism. Trebuie să te ferești de ele, mai ales în pandemie

Care sunt alimentele care te ajută să rămâni fără calciu? Ce trebuie să consumi și de ce trebuie să te ferești? Vremurile pe care le trăim au în prim-plan sănătatea. Cum să ai mai mare grijă de tine și ce trebuie să ai în meniul tău zilnic?

Ce trebuie să consumi? Alimentele care îți elimină calciul din organism

Sănătatea este un subiect delicat în aceste vremuri, iar pentru asta trebuie să ai o mai mare grijă la nevoile propriului organism, să fii preventiv și să ai o alimentație de calitate și hidratarea corectă. Calciul are roluri multiple, dar este cel mai cunoscut pentru beneficiile pe care le aduce oaselor. Osul are în compoziția sa săruri de calciu care îi coferă consistența solidă. 99% din calciu se află în oase, iar 1% intră în compoziția sângelui care îndeplinește alte roluri esențiale pentru buna funționare a organismului. Doza zilnică de calciu diferă în funcție de vârstă.

În primele luni de viață, necesarul de calciu e doar de 210 miligrame pe zi, după 6 luni bebelușul are nevoie de 270 de miligrame/zi, după vârsta de 1 an necesarul crește considerabil, între 1 -și 3 ani copilul are nevoie de 500 de miligrame de calciu și între 4 și 8 ani are nevoie de 800 de miligrame. La vârsta adolescenței e nevoie de cel mai mult, pentru că perioada include pubertarea și adolescența. „La fiecare ceşcuţă de cafea, pierdem 5-6 miligrame de calciu. Cei care consumă zilnic cafea riscă să facă osteoporoză“, adaugă specialistul.

Ai nevoie doar de 100 de grame de carne/zi

„Carnea conţine aminoacizi. Când consumi mai mult de 100 de grame pe zi, se transformă în acid uric, care se elimină odată cu ureea şi cu calciul din organism“, susţine medicul endocrinolog Virgiliu Stroescu. Periculoasă este şi cafeaua.

Cât calciu poți lua din alimente?

113 grame de broccoli – 85 mg de calciu

> 57 grame de sardine – 230 mg de calciu 113 grame de varză – 34 mg de calciu

> 57 grame de caise uscate – 52 mg de calciu 140 de grame de iaurt – 240 mg de calciu

> 190 ml de lapte – 230 mg de calciu.

10 alimente benefice sistemului imunitar

Supă de pui

Usturoi

Ghimbir

Citrice

Ardei iute

Ciuperci

Varză

Migdale

Ce nu trebuie să lipsească din meniul tău?

Pestele oceanic, nucile, uleiul de in – alimente bogate în grăsimile sănătoase de tip omega 3 cu rol anti-inflamator

Fructele de pădure – sunt adevărate comori de nutrienți (în special in vitamine C si E).

Morcovii – conțin vitamina A, vitamine din complexul B, potasiu, fier, toate acestea sunt ideale în prevenirea răcelii și a gripei.