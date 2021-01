Alimente pentru o viață lungă și sănătoasă. Toți românii trebuie să le consume, zilnic

Aceste alimente trebuie consumate pentru o viață lungă și sănătoasă. Toți românii trebuie să le consume, zilnic. Care sunt alimentele minune, vedeți în articolul de mai jos.

Lista alimentelor benefice pentru organismul uman. Ar trebui consumate în fiecare zi

Există o serie de alimente ce ar trebui consumate în fiecare zi, atât de sănătoase sunt. O publicație științifică a dezvăluit, de fapt, lista cu alimente recomandate pentru o viață lungă și sănătoasă.

Este vorba despre „Revista Colegiului american de cardiologie” (Journal of the American College of Cardiology) în al cărei număr din noiembrie a apărut articolul intitulat ”Modele dietetice ideale și mâncăruri care previn bolile cardiovasculare: luați în seamă proprietățile lor antiinflamatoare”.

De ce unele alimente sunt bune, iar altele rele

Articolul este, de fapt, un comentariu vis-a-vis de două studii propriu-zise publicate în același număr, iar marele avantaj este că adună laolaltă toate aceste descoperiri și le pune la dispoziția tuturor într-o formă accesibilă și ușor de înțeles.

De asemenea, autorii analizează, în principal, potențialul inflamator sau antiinflamator al unor alimente, încercând să explice de ce unele sunt rele și altele bune pentru sistemul cardiovascular:

Flavonoizi sunt dovediți că au proprietăți antiinflamatoare

”Potențialul antiinflamator al alimentelor poate fi pus în legătură cu compușii antiinflamatori pe care îi conțin (ex. vitamine, carotenoizi, polifenoli, fibre și acizi grași omega-3 cu lanț lung de atomi de carbon nn.).

Dintre principiile active cu potențial antiinflamator cei mai importanți sunt polifenolii. Aceștia se împart în flavonoizi și nonflavonoizi.

Unde pot fi întâlniți nonflavonoizii

Pentru cei mai mulți flavonoizi au putut fi dovedite proprietățile antiinflamatoare; așa stau lucrurile cu antocianinele (fructe de pădure, vin), catechinele (cacao, ceai) [catechinele sunt cunoscute și sub denumirea de flavanoli; a nu se confunda cu flavonolii nn.] și chercitina (ceapă), care este un flavonol.

Nonflavonoizii pot fi întâlniți peste tot în natură sub forma acizilor fenolici, a lignanilor, secoiridoizilor, stilbenilor etc”.

Lista cu alimente recomandate pentru o viață lungă și sănătoasă:

• verdețurile (kale, spanac, varză, năsturel, salată, mangold sau sfeclă elvețiană, rucola, andiva)

• legumele galbene (dovleac, ardei gras galben, fasole, morcov)

• cerealele integrale (grâu, ovăz, secară, hrișcă, mei)

• cafeaua, ceaiul, vinul roșu

• nucile

• uleiul de măsline extra virgin

• peștele bogat în grăsimi

• roșiile

• fructele (afine, rodii, portocale, cireșe, căpșuni, mere și pere)

De asemenea, a fost avansată și o listă de alimente care ar trebui evitate:

• zaharurile rafinate

• prăjelile

• sucurile acidulate