Alice Peneacă, apariție bombă în Capitală. Cu ce bărbat misterios a apărut: nu s-a mai oprit din râs

La începutul lunii octombrie, anul curent, vă relatam că Alice Peneacă apărea la brațul unui misterios bărbat. Se întâmpla la doi ani de la divorțul de celebrul regizor Bobby Păunescu. Se pare că același misterios bărbat a făcut-o zilele acestea pe celebrul model să râdă cu gura până la urechi.

Celebrul model Alice Peneacă se pare că a reușit să treacă peste episodul divorțului, din 2018, de Bobbby Păunescu. În octombrie, în plină pandemie Alice Peneacă a decis să se întoarcă în țară, pentru a sta cu familia.

În tot acest timp a petrecut timp cu cei apropiați. Dar se pare că a reușit să intre într-o nouă relație. A fost zărită prin București, la brațul misteriosului bărbat, la începutul lunii octombrie. Se pare că și de data asta, același bărbat, a făcut-o pe tânăra Alice Peneacă să râdă cu gura până la urechi. (vezi galeria)

Recent cei doi au fost surprinși, din nou, la o terasă din București, la fel ca și data trecută, Alice Peneacă fiind relaxată și plină de vervă. Momentul cel mai interesant a fost când Alice Peneacă a început să râdă. Paparazii au surprins-o pe tânără râzând cu poftă, aflându-se la masă cu bărbatul misterios din viața ei.

Fotomodelul de renume mondial, tânăra Alice a recunoscut că situația de facto din România, dar și din Europa, i-au făcut o gaură în buget. În toată această perioadă ar fi putut avea contracte importante, dar restricțiile de călătorie au făcut imposibilă onorarea invitațiilor de către vedetă.

”Am pierdut foarte multe opțiuni pentru că nu am putut călători. De obicei, majoritatea, nu toate, dar majoritatea opțiunilor vin de pe o zi pe alta, last minute. Și atunci, fiind foarte multe restricții, pentru că trebuie să te testezi, să aștepți rezultatul, să călătorești, să stai și în carantină, e foarte complicat”, a declarat Alice în cadrul emisiunii “La Măruță”.

Cît despre experiența din timpul și după căsnicia sa cu Bobby Păunescu, Alice a ecunoscut că nu regretă nimic și că a luat totul ca pe o experiență de viață, din care a învățat câte ceva.

”În urma divorțului am rămas cu o experiență de viață. Eu sunt ok pentru că muncesc și am grijă de mine. Pe de-o parte nepotrivire de caracter, pe de altă parte am realizat că dragostea de sine este mult mai importantă! ”, povestea Alice Peneacă.