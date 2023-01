Alexia Țalavutis, beneficii de pe urma emisiunii ‘Insula Iubirii’. Ce a făcut în Thailanda EXCLUSIV VIDEO

Alexia Țalavutis și-a pus proiectele pe pauză și și-a luat vacanță aproape două luni. Artista a luat această decizie spre finalul anului trecut, hotărându-se să îi fie alături soțului ei, detașat cu jobul în Thailanda. Alex Fotea este regizor la “Insula Iubirii” (Antena 1), emisiune care s-a filmat în Asia. Alexia a mărturisit, exclusiv pentru Playtech Știri, că nu a vrut să stea departe de soțul ei, o perioadă atât de mare, așa că și-a făcut bagajele și au plecat împreună: unul cu treabă, celălalt în vacanță.

Alexia Țalavutis și Alex Fotea s-au cunoscut pe platourile de filmare ale serialului “Pariu cu viața”. Cei doi sunt împreună de 10 ani, iar în septembrie au aniversat 5 ani de la cununia religioasă. Cererea în căsătorie a avut loc în Thailanda, iar nunta, în Constanța. Prin urmare, o leagă multe amintiri frumoase de țara din Asia, de unde s-a întors în urmă cu câteva zile:

“A fost cea mai lungă vacanță a mea, aproape două luni de zile. A fost superb în Thailanda, am fugit de frig. Îmi place foarte mult zona asta exotică, îmi place Asia și de fiecare dată când reușesc să mă ascund de frig, o fac. Soțul meu a avut proiect acolo de filmat și eu am fost în vacanță.

Artista și partenerul ei de viață și-au făcut obiceiul de a se susține unul pe celălalt pe plan profesional și de a fi aproape, dacă programul le permite. “De aceea cumva m-am strecurat, am reușit să plec”, a adăugat ea.

Artista se bucură de fiecare dată când ajunge în Thailanda.

Acolo au prins-o sărbătorile de iarnă și spune că nu a dus dorul preparatelor tradiționale românești, fiind încântată de meniul thailandez.

“Îmi place foarte mult mâncarea asiatică, îmi plac condimentele lor, pun lemongrass, pun ginger, e foarte diferită față de România. Având în vedere că am stat acolo și de sărbători, mai auzeam câțiva prieteni care erau și ei în vacanță: mi-e dor de sarmale. Eu nu am avut pofte din astea. Eram foarte fericită cu orezul cu ananas, combinația sărat – dulce, e efectiv altceva, altă zonă, altă cultură. E diferit, dar frumos”, a punctat artista.

Cântăreața este foarte bine organizată și a reușit să pună toate lucrurile – de care ea și soțul ei, Alex Fotea, au avut nevoie în Thailanda – în 4 bagaje. La întoarcere au avut surplus de kilograme.

“Am plecat cu 4 trollere și ne-am întors cu încă o cutiuță, pentru că am adus vreo 12 kg de mango și alte fructe exotice, pe care aici nu le găsim neapărat cu același gust. Pentru prieteni, familie și apropiați le-am adus, am zis să le facem și lor o bucurie. Nu am avut timp să fac prea multe. M-am întors doar de câteva zile, ca atare am reluat viața din plin, dar mi-era dor de lucrurile astea pe care le fac eu în mod normal.

Altfel, este când trebuie să cânți, trebuie să mergi la emisiuni. Aici, sunt ca peștele în apă. Am câteva proiecte care nu sunt lansate și vreau anul acesta să prindă contur și lumina. Și pe plan muzical am deja ceva pregătit de anul trecut și abia aștept să pun în mișcare toate lucrurile”, ne-a spus Țalavutis, semn că a lăsat lucrurile aranjate înainte să plece în vacanță.