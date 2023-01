Vedeta din România care a ajuns la spital de Crăciun. A făcut accident în vacanţă: „Direct pe masa de operaţie”

O vedetă din România a ajuns la spital chiar de Crăciun. Aceasta și soțul ei au avut parte de o vacanță de coșmar care cu siguranță o să fie ținută minte mult timp. Cei doi au decis să plece în Thailanda pentru a petrece clipe deosebite împreună, dar soarta le-a cam încurcat planurile. Cuplul a fost implicat într-un accident rutier. Artista a venit acum cu mai multe detalii despre evenimentul neplăcut care i-a făcut să aibă mari emoții.

O vedetă iubită de români a povestit recent prin ce emoții puternice a trecut de Crăciun. Mai exact, este vorba despre Alexia Țalavutis. Solista celebră din serialul ,,Pariu cu viața” a decis să meargă alături de soțul ei într-o vacanță specială în Thailanda.

Din păcate, lucrurile s-au complicat atunci când un eveniment neplăcut le-a apărut în cale. Cuplul a fost implicat într-un accident rutier care a adus-o pe actriță la spital alături de soțul său.

Concret, bărbatul s-a ales cu hemoragie internă, trei coaste rupte și câteva organe afectate în urma impactului. Desigur că vedeta a petrecut și ea sărbătorile în spital alături de partenerul său.

„Chiar de Crăciun, pe 25 decembrie, eu și soțul meu am făcut un accident cu scooterul în Thailanda. Dintr-o banală căzătură, așa cum i-am spus noi, Alex a ajuns de urgență pe masa de operație.

Alexia Țalavutis a oferit mai multe detalii despre incident și a dezvăluit că abia astăzi a putut să iasă din spital împreună cu partenerul său de viață. Blondina a mărturisit că ziua teribilă începuse fantastic. Cei doi și-au luat micul dejun pe plajă, iar mai apoi când au decis să plece spre o altă locație au avut parte de un șoc.

„În dimineața aceea, am luat micul dejun, cafeluța pe plajă, toate cele, am făcut videoclipul ăsta să le trimitem părinților și prietenilor, apoi am plecat spre o plajă de pe insulă și bam! Șoc!

Am făcut Crăciunul într-un spital cu doctori alergând în jurul nostru, făcând tot ce le-a stat în putință să îl salveze pe Alex. A durat mult să procesăm toate informațiile. Au fost niște momente… nu le doresc nimănui”, a mai povestit actrița în mediul online.