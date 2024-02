Alexia şi Aris Eram, sfaturi de aur pentru o echipă de la Asia Express. Pe cine susţin cei doi: „O să se descurce de minune”

Alexia și Aris Eram, concurenți în America Express – Drumul Soarelui, au dezvăluit care sunt concurenții lor favoriți de la Asia Express de anul acesta. Frații Eram au vorbit despre experiența lor în competiție și le-au oferit sfaturi prețioase prietenilor. Cine este echipa în care copiii Andreei Esca au cea mai mare încredere.

La Neatza cu Răzvan și Dani, Alexia și Aris Eram au captivat publicul cu povestea lor despre experiența din Asia Express, dar și despre legătura strânsă pe care o au cu Nicolai Tand. Cu sinceritate și căldură, cei doi au dezvăluit detalii interesante despre aventura lor și despre modul în care au susținut echipa lui Tand în cursa epică.

Pentru Alexia și Aris, Nicolai Tand nu este doar un concurent din Asia Express, ci un prieten vechi din copilărie. Ei îl văd pe Tand ca pe unul dintre favoriții săi la câștigarea competiției, bazându-se pe experiența și abilitățile sale remarcabile.

Legătura lor cu Tand este atât de puternică încât au petrecut mult timp în restaurantul său, iar Alexia a dezvăluit chiar că a învățat să prepare un delicios fondant de ciocolată datorită lui.

Cu inima deschisă și dorința de a-l ajuta pe prietenul lor, frații Eram au oferit sfaturi esențiale lui Tand pentru a face față provocărilor din competiție. Unul dintre cele mai importante sfaturi a fost legat de cunoașterea formelor geometrice, un aspect crucial în multe dintre probele complexe din Asia Express.

În timp ce discutau despre experiența lor, Alexia și Aris au subliniat importanța elementelor care le-au lipsit în călătoria lor, cum ar fi muzica, și au împărtășit sfaturi practice, inclusiv necesitatea unui aparat de muzică, conform regulamentului.

De asemenea, au subliniat importanța accesoriilor de prim ajutor, cum ar fi pastilele pentru alergii sau dureri, și au reamintit rolul esențial pe care l-a avut briceagul lui Aris în călătoria lor anterioară.

Gesturile lor de prietenie și sprijin au fost evidente și în darurl pe care i l-au oferit lui Tand: un rozariu primit în Columbia, cu speranța că îi va purta noroc în cursa sa. Cu toate acestea, au râs și au glumit, cerându-i lui Tand să îl aducă înapoi în siguranță după finală.

În timp ce relatau momentele dificile din cursa lor, frații Eram au subliniat necesitatea pragmatismului și umilinței în fața provocărilor. Dacă vrei să ajungi cât mai departe în competiție, trebuie să știi să faci sacrificii.

Cei doi frați, Alexia și Aris Eram, au remarcat calitățile esențiale pe care le posedă Nicolai și care îl vor ghida pe parcursul aventurii sale în Asia Express. Ambiția, carisma, calmul și modestia lui Nicolai sunt caracteristici ce promit să îl ajute în confruntarea cu provocările ce îl așteaptă pe Drumul Zeilor.

„Eu cred că Nicolai n-o să aibă nicio problemă. Am foarte mare încredere în el. Cred c-o să se descurce de minune pentru că a trecut prin foarte multe lucruri până acum”, a adăugat Alexia.

Nicolai Tand, faimosul bucătar și judecător de emisiuni culinare, a fost o prezență obișnuită și apreciată în lumea televiziunii, demonstrându-și priceperea și pasiunea pentru gastronomie în numeroase contexte. Telespectatorii l-au putut urmări pe Nicolai în emisiunea matinală „Super Neatza”, unde și-a încântat audiența cu rețete inovatoare și prezențe pline de farmec.

L-am putut urmări și la Chefi la Cuțite, unde el a avut ocazia să deguste preparate și să ofere păreri avizate despre farfuriile pregătite de chefi și concurenți.

Cu toate acestea, activitatea lui Nicolai nu s-a limitat doar la emisiunea „Super Neatza”. Talentul său s-a remarcat și în alte formate TV. De exemplu, el a colaborat cu Nea Marin în cadrul unor proiecte televizate, contribuind cu energia și priceperea sa la atmosfera plină de haz a show-ului.

În plus, Nicolai a fost prezent și în competiția „Te cunosc de undeva” de la postul de televiziune Antena 1, unde și-a demonstrat abilitățile artistice în afara bucătăriei, impresionând publicul cu versatilitatea sa.

Însă, cel mai recent, Nicolai Tand a decis să își testeze limitele acceptând, poate, cea mai provocatoare experiență până acum: participarea la America Express sezonul 7. În acest context, el a format o echipă cu Sorin Brotnei, cunoscut publicului larg drept membru al trupei muzicale Akcent.

Relația dintre cei doi este întărită și de o legătură specială, Nicolai fiind nașul celebrului cântăreț. Bucătarul este foarte încrezător în forțele sale și nu se teme de nicio probă, spunând că a trecut prin multe greutăți de-a lungul vieții.

De altfel, cheful spune că este o persoană competitivă, căreia îi place să se afle în situații-limită și să își testeze abilități și capacitățile. Crede că participarea la acest concurs va fi cel mai frumos cadou pentru împlinirea a 50 de ani.

Monica și Nicolai Tand trăiesc o poveste de dragoste ca în filme, care inspiră prin sacrificiul și devotamentul lor reciproc. Cei doi au construit o familie frumoasă alături de cei doi copii ai lor, Iancu și Ilona.

Povestea lor începe într-un mod neobișnuit, cu Monica fiind căsătorită cu un francez, în timp ce Nicolai traversa și el o perioadă similară, fiind marcat de un mariaj anterior cu o franțuzoaică. Cu toate acestea, destinul a adus în calea lor un moment care avea să schimbe totul.

Inițial, între cei doi s-a născut o prietenie, iar ulterior, sentimentele de iubire au început să se dezvolte treptat. Monica și-a urmat inima și a făcut un pas curajos, părăsindu-și viața anterioară pentru a construi ceva nou și semnificativ alături de Nicolai.

Pentru Monica, acest pas înseamnă renunțarea la o carieră de succes ca model internațional și la o viață plină de călătorii și aventuri. Ea a ales să pună pe primul loc familia și să se stabilească în România alături de Nicolai, începând o nouă etapă în viața sa.

Împreună, cei doi au traversat provocările și schimbările ce vin odată cu reîntregirea unei familii. Ei au locuit mai întâi în Paris, experiență care le-a adus amintiri și momente prețioase, dar ulterior au decis să se stabilească în România, acolo unde au găsit un teren fertil pentru a-și construi un viitor împreună.

„A venit într-un weekend cu prietena ei manechină și a vrut să își ducă părinții la mare. Eu mai vorbisem cu Monica, vin și eu în România, dar ea era încă cuplată. Era căsătorită. Am fost și eu la mare cu Monica, am așteptat-o la aeroport.

Îmi plăcea de ea, dar era măritată și eu niciodată nu am avut relații cu femei măritate. Am avut ocazia, dar niciodată cu femei măritate. Nu mi-a plăcut niciodată să mă bag în viața cuiva. Niciodată.

Când a venit în România, am zis că mă duc și eu la mare cu ea, ca prieteni. Mi-a dat un prieten o mașină, m-am dus cu ea la mare. Am luat-o și de la aeroport, am dus-o la mici. Am plecat la mare și acolo s-a întâmplat ceva. La început o priveam ca pe o prietenă.

Când veneam în România și mergeam la Maramureș de sărbători, o sunam să-i spun. Ne-am cuplat, am mers la Paris, s-a și mutat. Când s-a întors de la Paris, ea s-a mutat de acasă. A luat hainele și a plecat. S-a terminat cu el’, a povestit Nicolai Tand, conform Viva.