Alexia Eram iubește din nou? Surprinsă alături de un tânăr misterios: Unde au fost filmați cei doi

Deja, de ceva vreme, Mario Fresh și Alexia Eram nu mai formează un cuplu. Se pare că, atât Mario, cât și Alexia, și-ar fi găsit consolarea în brațele altor parteneri. O dovadă că Alexia Eram iubește din nou, sunt pozele în care a fost surprinsă alături de un tânăr misterios.

De câteva luni bune au tot existat presupunerile că Mario Fresh și Alexia Eram nu mai formează un cuplu, iar primele dovezi au venit în octombrie, după ce în vara acestui an, cei doi aniversau cei 8 ani de relație, cu toate că Mario Fresh recunoștea că în trecut „Am avut și rupturi, nu le-am arătat oamenilor”.

Dovoda faptului că cei doi nu ar mai forma un cuplu, este melodia recent scoasă de artist, în care vorbește într-un anume fel despre ochii verzi, precum și programul extrem de încărcat al Alexiei Eram, fiind cooptată în echipa Netflix, realizând câteva interviuri inedite:

„Zilele acestea am fost copleșită de valul de lucruri bune care mi s-au întâmplat, printre care și marea întâlnire cu o parte din actorii serialului Emily in Paris pe care am așteptat-o cu sufletul la gură, dar și cu emoții.

După ce am zburat în Cracovia împreună cu Netflix pentru a înregistra acest minunat interviu cu însuși Antoine, Luc și Julian în persoană, am avut șansa să fac cunoștință serile trecute cu Alfie tocmai în Paris.”, poveste Alexia Eram.