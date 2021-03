Alexia Eram, imagini neașteptate din Maldive. Cum s-a pozat fata Andreei Esca

Alexia Eram și-a încântat fanii cu fotografii din vacanța din Maldive. Cum se petrece tânăra departe de meleaguri și cum s-a pozat fiica Andreei Esca? Cei care o urmăresc pe rețelele de socializare i-au făcut nenumărate complimente.

Alexia Eram, ipostaze din vacanța din Maldive

Alexia Eram a plecat exact la fix din țară! În timp ce românii au fost din nou surprinși de temperaturi reci și ninsori abundente în unele zone ale țării, fiica Andreei Esca se bucură de nisipuri calde, priveliști cuprinzătoare și un soare pe măsură.

Tânăra se află în Maldive, alături de alte vloggerițe cunoscute din showbiz-ul românesc. Pentru că are o comunitate imensă pe rețelele de socializare de care trebuie să se îngrijească, iubita lui Mario Fresh nu contenește să se posteze în mediul online cu orice ar face.

Fiica Andreei Esca, imagini incendiare din Maldive

Aceasta le-a arătat fanilor peisajele de care se bucură deja de câteva zile, făcându-i pe unii să îi mulțumească pentru vederile total opuse cu ceea ce au parte în țară. Recent, cunoscutul cântăreț, fostul protejat al lui Alex Velea, a vorbit despre relația pe care o are de ani buni cu Alexia și despre faptul că nu se grăbesc să facă pasul cel mare sau să devină părinți prea curând.

„La mine diferența este că anul trecut am avut peste 100 de concerte și anul ăsta deloc. Am făcut muzică în pandemie. Trebuie să mai stăm de acum încolo împreună încă patru! Nu ne grăbim! Avem 20 de ani. Dacă va fi să nu meargă, vor fi multe bătăi de cap.

Ce spune artistul despre căsătorie?

„Mai bine o luăm mai încet, suntem tineri. Am niște părinți foarte tineri și îmi place foarte mult. M-au ajutat mereu. Mă văd un tată tânăr, poate pe la vreun 25-26. Oricum… nu face diferența un inel”, a declarat Mario Fresh, întrebat despre planurile pe care le au cei doi împreună.

„Nu există acum… Cererea în căsătorie o să fie mult, mult, mult mai nebună. Ei i-am zis că nici măcar nu se aşteaptă la aşa ceva. N-o să zic aici, îți dai seama. O am în cap de foarte mult timp. Ceva… altfel. O să am vreo 16 cameramani după mine. O să fie ceva frumos (…) Alexia e doar perfectă pentru mine’, a mai mărturisit artistul despre cum s-a gândit la momentul extrem de emoționant care ar putea să urmeze în viața lor de cuplu.