Alexia Eram, apariție incendiară în Maldive. Ce costum minuscul de baie a îmbrăcat

Alexia Eram a fost în vacanță în Maldive alături de iubitul ei. Tânăra are un corp de invidiat îndelung lucrat la sală. De asemenea, pentru o imagine perfectă fiica Andreei Esca este atentă și la alimentația sa și are grijă să se mențină. Fata și-a scos la înaintare toate costumele de baie sexy și le-a arătat fanilor cât de bine se simte în pielea ei. Ce fotografii incendiare le-a pus la dispoziție internauților.

Alexia Eram și Mario Fresh au fost de curând într-o vacanță în Maldive. Cei doi s-au bucurat de clipe minunate departe de casă și de frumusețea unor peisaje incredibile. Fiica Andreei Esca are o comunitate uriașă pe rețelele de socializare, motiv pentru care a continuat să își țină fanii la curent și în timpul vacanței.

Aceasta s-a pozat cu o mulțime de costume de baie, ulterior a postat fotografiile în mediul online. Vedeta în vârstă de 21 de ani arată spectaculos, are un abdomen lucrat intens la sală și ține mereu cont de mesele pe care le are.

Ea petrece mult timp făcând sport, lucru care se vede de la depărtare. Fanii s-au îngrămădit să îi lase comentarii care mai de care mai frumoase și să-i ureze concediu plăcut alături de partenerul ei celebru.

Puțini știu că fiica Andreei Esca avea un complex atunci când era mică. Unele prietene i-au spus în copilărie că este grasă, moment în care s-a simțit foarte rău. Fata vrea să aibă o acum imagine perfectă și este atentă la fiecare detaliu oriunde ar merge. „Push, push grăsime! Push, push grăsime! Alexia e grasă”, i-au spus atunci câteva amice, iar cuvintele au pus-o mult pe gânduri.

„M-a complexat chestia asta și mai plâng din cauza acestui lucru. Când eram mică niște prietene, care îmi sunt prietene și acum, pentru că atunci când sunt mici, copiii sunt sadici… s-au pus într-un cerc și cântau:

„Push, push grăsime! Push, push grăsime! Alexia e grasă”. Eu nu eram grasă… eram un copil normal. După aceea am rămas cu complexul acesta că sunt grasă, cu picioarele grase. (…)

Am slăbit 10 kilograme anul trecut și mă simțeam foarte bine în corpul meu. După aceea aveam obsesia să nu ajung să am 5 kilograme în plus. Am chestia asta de perfecțiune, să fiu țiplă”, a mărturisit Alexia Eram în cadrul podcastului lui Radu Țibulcă.