Alexei Navalnîi a murit în închisoare. Motivul pentru care opozantul lui Vladimir Putin și-ar fi pierdut viața

Unul din dușmanii liderului de la Kremlin, Alexei Navalnîi a murit în închisoare, scriu agențiile de presă. Conform informațiilor, s-ar fi aflat și motivul pentru care opozantul lui Vladimir Putin și-ar fi pierdut viața.

Liderul opoziției ruse, Alexei Navalnîi, a murit în închisoare, a anunțat serviciul penitenciar al țării, în ceea ce va fi considerat probabil un asasinat politic atribuit lui Vladimir Putin, și își lasă în urmă soția, Iulia, fiica Daria și fiul Zahar.

Navalnîi, în vârstă de 47 de ani, unul dintre cei mai vizibili și mai insistenți critici ai lui Putin, era deținut într-o închisoare aflată la nord de Cercul Polar, unde fusese condamnat la 19 ani de închisoare în cadrul unui „regim special”.

Într-un interviu pentru NBC News în 2021, Vladmir Putin a declarat că nu poate garanta că Navalnîi va ieși viu din închisoare.

Disidentul fusese tratat anterior în spital după ce se plânsese de malnutriție și alte afecțiuni din cauza relelor tratamente din închisoare. Un avocat al acestuia nu a confirmat imediat rapoartele privind decesul, declarând ziarului Novaia Gazeta că familia i-a cerut să nu comenteze aceste rapoarte.

„Alexei a avut un avocat la el acasă miercuri. Totul a fost normal atunci”, a declarat Leonid Soloviev, avocatul său, pentru Novaia Gazeta. De asemenea, un consilier apropiat nu a confirmat rapoartele privind moartea lui Navalnîi, comisia de anchetă a regiunii afirmând că a lansat o „anchetă procedurală”.

Putin a fost informat, a confirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit agenției ruse de știri de stat Tass. Kremlinul a negat întotdeauna otrăvirea lui Navalnîi și, de-a lungul vieții sale, a încercat să minimalizeze importanța sa în viața publică rusă, refuzând adesea să îi folosească numele. Un purtător de cuvânt al liderului opoziției a declarat pe X că nu au nicio confirmare sau informație despre moartea sa.

Născut în 1976 în orășelul Bytyn, în apropiere de Moscova, Navalnîi a studiat ca avocat și economist, dar a intrat în politică în 2008, înființând fondul său anticorupție, FBK, trei ani mai târziu. El a fost desemnat prizonier de conștiință de către Amnesty International în 2021, iar SUA și alte guverne au cerut eliberarea sa.

Navalnîi a devenit cunoscut ca fiind cel mai deschis critic al Kremlinului din Rusia după ce a condus o serie de investigații anticorupție asupra unor membri de vârf ai elitei rusești. Expunerea sa din 2017 a stilului de viață somptuos al lui Dmitri Medvedev, fost președinte și prim-ministru, a dus la proteste în masă.

Un film despre viața sa a câștigat anul trecut un premiu Oscar pentru cel mai bun documentar. Însă victoria a provocat controverse în Ucraina, unde unii critici l-au prezentat pe Navalnîi ca fiind un naționalist rus și au subliniat comentariile din 2014, în care a spus că nu vede nicio diferență între ucraineni și ruși. Cu toate acestea, Alexi Navalnîi a criticat insurgența susținută de Rusia în estul Ucrainei și, ulterior, a descris invazia la scară largă ca fiind atât nedreaptă, cât și autodistructivă.

El a fost cunoscut pentru abilitățile sale oratorice, precum și pentru utilizarea spațiului online pentru a promova rezultatele investigațiilor sale și pentru a-și răspândi idealul a ceea ce el numea minunata Rusie de mâine. Competențele sale digitale l-au făcut deosebit de popular în rândul adolescenților și tinerilor din Rusia cu mentalitate mai democratică.

La începutul lunii decembrie, a fost mutat din închisoare din regiunea Vladimir, unde își ispășea o pedeapsă de 30 de ani de închisoare pentru acuzații de extremism și fraudă, pe care el le-a numit răzbunare politică pentru că a condus opoziția anti-Kremlin din anii 2010. El nu se aștepta să fie eliberat în timpul vieții lui Putin.

Dispariția sa bruscă și îndelungată din închisoarea Melekhovo a stârnit îngrijorări în rândul susținătorilor săi că s-ar fi îmbolnăvit sau chiar ar fi murit. După cum se vede în înregistrarea video din închisoare, Navalnîi a apărut slăbit, ras în cap, făcând haz de necaz, întrebând autoritățile ruse dacă au organizat o „petrecere normală sau o petrecere karaoke”, provocând râsul unui judecător, potrivit Reuters. Procesul său împotriva autorităților penitenciare pentru condițiile dure și sancțiunile disciplinare a fost respins.

De altfel politicanul avea să publice pe rețelele de socializare mutarea sa în noua închisoare, precizând că a durat 20 de zile, având în vedere unde se află locația, dar și că a fost obositoare deplasarea. În ultima sa postare își anunța fanii că este bine și că ar fi ieșit la o plimbare, înconjurat de gardieni și câinii acestora:

8/9 Anyway, don’t worry about me. I’m fine. I’m totally relieved that I’ve finally made it.

Thanks again to everyone for your support. And happy holidays!

— Alexey Navalny (@navalny) December 26, 2023