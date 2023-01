Alexandru Rafila, anunțul momentului în plin val de viroze. Ce se întâmplă cu medicamentele esențiale care lipsesc din farmacii

Perioada sărbătorilor după trei ierni cu restricții pandemice a fost una prielnică pentru toată lumea, astfel că revederile cu familia și prietenii au creat amintiri frumoase și ne-au oferit o nouă perspectivă asupra anului în care tocmai am pășit. Există însă și un dezavantaj al acestor interacțiuni fără restricții impuse de lege, mai exact, este vorba despre același pericol medical reprezentat de transmiterea virușilor și apariția gripei și virozelor. În cursul zilei de astăzi, ministrul Sănătății a făcut un anunț important pentru populația îngrijorată de lipsa medicamentelor din farmcii.

Alexandru Rafila a infirmat în cursul acestei dimineți zvonul privind penuria medicamentelor esențiale în acest plin val de gripă și viroză. Ministrul Sănătății a dat asigurări că la nivelul țării sunt disponibile peste 4 milioane de tablete de oseltamivir, substanța activă din antiviralul Tamiflu.

Cu privire la medicamentele care nu au înlocuitor, Alexandru Rafila a anunțat că au fost limitate exporturile pentru șase luni, prin elaborarea unui ordin de ministru.

Oficialul a anunțat totodată că lista cu toate medicamentele disponibile va fi publicată curând, astfel că ficare cetățean va fi în cunoștință de cauză atunci când va solicita unul dintre acestea. De aemenea, Alexandru Rafila a transmis că aceste medicamente sunt dispinivile atât pentru copii, cât și pentru copii.

„Eu vă spun ce am făcut noi la nivelul Ministerului Sănătăţii. Luna aceasta, în primul rând, vom asigura cantităţi suplimentare de medicamente antitermice şi antiinflamatorii de tipul ibuprofenului şi paracetamolului.

Vom da chiar astăzi publicităţii o nouă listă cu produse similare, adică sunt produse identice ce conţin aceeaşi substanţă activă. Oricare dintre ele este bun atât pentru copii, cât şi pentru adulţi.

De asemenea, vom da publicităţii şi variantele pentru Tamiflu. Substanţa activă se numeşte oseltamivir şi există mai multe produse, nu doar Tamiflu.

Stocurile pe care le-am cerut chiar azi dimineaţă sunt de peste patru milioane de comprimate la nivel naţional, de oseltamivir.

Nu, nu este o penurie, iar pentru celelalte am elaborat şi un ordin de ministru care limitează exporturile pentru o perioadă de şase luni. Lista este în transparenţă decizională de o săptămână, de săptămâna trecută, înainte de Revelion, iar după ce am pus această listă am notificat Uniunea Europeană”, a afirmat ministrul Sănătăţii.