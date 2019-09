Alexandru Cumpănașu nu și-a dat licența, dar are master în Elveția. Reacție furibundă, în direct: ”Sunt niște proști cu diplomă!”

Alexandru Cumpănașu, care și-a anunțat candidatura la președinția României într-un moment de cumpănă, când cazul Caracal era în ”flăcări”, nepoata sa fiind implicată în tragedie, nu și-a dat licența, dar este la master în Elveția. Reacția lui furibundă, în direct.

Alexandru Cumpănașu, aspru criticat pentru dorința de a fi președintele României, mulți susținând că s-a folosit de tragedia de la Caracal în care a fost implicată nepoata sa, Alexandra Măceșanu, pentru a se face vizibil. Așadar, trecând peste detalii, situația a escaladat, cu ajutorul mainnews.ro, care a intrat în posesia CV-ului său.

În document se arată că ar fi devenit masterand la o universitate din Elveția, dar fără să fi absolvit facultatea. Pentru a elucida misterul, căci master fără licență nu se poate, Cumpănașu a intrat în direct, la Realitatea TV. Printre altele, acesta a spus că ”mulți dintre cei care au terminat la Spiru Haret în România sunt niște proști cu diplomă”.

„Nu este o diploma de licenta oarecare, pe care o fac toti prostii in Romania, la toate universitatile de doi lei. Foarte multi dintre cei care au terminat la Spiru Haret in Romania sunt niste prosti cu diploma. Avem atatia prosti cu diploma in administratia publica si in Romania… Eu cred ca un om care isi termina un executive master are o pregatire mai buna, in afara, decat unul care vine si spune saru’mana pe la decani si baga spaga la profesori.