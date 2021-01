Alexandru Cumpănașu, la tribunal cu două procese. Și Victor Ciutacu este implicat după ce a anunțat că îl va da în judecată pe unchiul Alexandrei Măceșanu, tânăra răpită și ucisă de Gheorghe Dincă în vara lui 2019.

Scandalul dintre Alexandru Cumpănașu și Victor Ciutacu nu are o finalizare decât la tribunal. Astfel, Victor Ciutacu a anunțat că-l dă în judecată pe unchiul Alexandrei Măceșanu. Acesta, la rândul lui îl cheamă în instanță pe corespondetul din Italia al postului de televiziune România TV.

Alexandru Cumpănașu, data afară din emisiune

Acum câteva zile, Alexandru Cumpănașu a fost dat afară din emisiunea lui Victor Ciutacu după un schimb dur de replici cu acesta. Alexandru Cumpănașu s-a enervat tare în momentul în care a fost pus să comenteze cazul unei femei care i-a făcut plângere penală pentru șantaj.

Jurnalistul a dezvăluit că are informații conform cărora Alexandru Cumpănașu a luat 40.000 de euro în Italia, în timpul campaniei electorale.

Alexndru Cumpănașu a anunțat că îl dă în judecată pe corespondentul RTV

Astfel, într-un live pe pagina de Facebook, Alexandru Cumpănașu a anunțat că l-a dat în judecată pe corespondentul RTV din Italia, Rocco Xavi, cel care i-a luat interviu femeii care l-a dat în judecată pe fostul candidat la alegerile prezidențiale.

”Pentru simplul motiv că l-am dat în judecată pe domnul Rocco Xavi, pe care nu l-am găsit nicăieri ca jurnalist. Să mă ierte Dumnezeu, dar nu l-am găsit nicăieri. N-am văzut să fi lucrat la vreo televiziune, ziar din Itallia în viața lui. Acum, eu nu neg că poate n-am căutat suficient de bine pe Google. Poate găsiți dumneavoastră, mă lămuriți și ne luminați pe toți. Omul ăsta a apărut din neant, din iabă verde ca prieten al familiei Dincă.

Adică, prieten… A luat interviu Danielei Dincă, a fost la ei acasă…

Alexandru Cumpănașu va solicita o sumă considerabilă în proces

Faptul că i-am intentat proces acestui domn și va avea de plătit o sumă considerabilă de care veți afla în instanță… e treaba lui… dacă mai scornește multe minciuni.

Așadar, am primit 40.000 de euro când am fost în Italia. Măi, oameni buni, eu acolo am fost împreună cu 8-10 oameni plus Tudorița Măceșanu care au fost tot timpul lângă mine. Unde i-am primit? De la cine i-am primit? (…) Să vii și să spui asemenea lucruri și mai ales să fii preluat în prime time fără minimă dovadă… că așa ai zis tu, că așa crezi tu”, a spus Alexandru Cumpănașu într-un live pe contul lui de socializare.