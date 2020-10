Alexandru Arșinel trece prin momente dificile. Cunoscutul actor are parte din nou de vremuri grele, după decesul regretatei partenere de scenă. Ce a pățit soția artistului și de ce își faci griji mai mult decât niciodată?

Alexandru Arșinel, griji teribile pentru soția lui

Alexandru Arșinel are giji în plus în vremurile acestea. Pe lângă faptul că el și soția lui sunt în categoria de risc, sănătatea soției lui este precară de câțiva ani. Actorul are 81 de ani, dar cel mai teamă îi este de starea soției sale, nu de a lui. Anul acesta, Arșinel și Marinela au împlinit 54 de ani de când s-au întâlnit. Cu toate că acesta a vrut să fie în lumina reflectoarelor și i-a plăcut atenția publicului, totul a fost însă foarte discret când a venit vorba despre povestea de iubire. Viața personală a rămas mereu în umbră, mai cu seamă după ce soția sa s-a îmbolnăvit. În urmp cu trei ani, soția artistului a suferit un accident, iar situația sa a fost o temere în plus pentru apropiați. Grijile s-au înmulțit odată cu apariția virusului care a făcut deja milioane de victime la nivel mondial.

Familia și prietenii dragi îi sunt aproape actorului în aceste vremuri, mai ales fanii care îl încurajează pe rețelele de socializare și îi transmit cele mai frumoase gânduri. „Nu știu sigur, dar ea ne transmite foarte mult optimism. O întreb ce face, ea zice bine, «ți-a plăcut mâncarea?», ea zice «da». Eu nu o aud niciodată că ar trebui să fie așa, așa. Nu că e docilă, e foarte optimistă“. Sunt venit cu soția de două zile pentru câteva zile. Mă voi reîntoarce săptămâna viitoare, pentru că sâmbătă voi juca cu un grup de prieteni, de colegi”, a spus acesta despre starea de sănătate a partenerei sale.

„Vreau să fim cât mai mult împreună”