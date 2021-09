Alexandru Arșinel, întâlnire cu Ion Caramitru înainte să moară. Lui Cătălin Măruță nu i-a venit să creadă

Alexandru Arșinel este extrem de îndurerat în urma veștilor primite recent. Acesta și-a condus recent un prieten pe ultimul drum. Actorul a mărturisit ce s-a întâmplat înainte ca Ion Caramitru să moară?

Alexandru Arșinel a acceptat invitația în emisiunea lui Cătălin Măruță pentru a mărturisi fanilor cum se simte. Acesta a fost grav afectat de coronavirus, iar zilele în spital au fost mai lungi decât se aștepta.

Actorul a povestit că se simte cu mult mai bine acum, după o perioadă grea în care a crezut chiar că urmează să părăsească această lume. Vedeta a mai dezvăluit și că încă este șocat de vestea tragică aflată recent.

Bunul său prieten și fost coleg de scenă s-a stins recent. Arșinel a povestit că cei doi purtau des discuții și despre funcțiile pe care le aveau. Mai mult decât atât, acesta a dat de înțeles că s-au regăsit într-o perioadă în timp ce se aflau în spital.

Colegul de scenă al regretatei Stela Popescu a susținut că s-a întâlnit înainte și cu Ivan Patzaichin cu care a vorbit despre mâncare. Din păcate, soarta a decis ca ambii să părăsească aceată lume în aceeași zi. Acum fanii ambilor își aduc aminte de ei cu drag gândindu-se la reușitele uriașe pe care le-au avut de-a lungul vieții.

“Mă bucur că te-am mai prins. Nu știi de unde te pălește. Am avut momente în care m-am gândit asta, mai ales când am făcut vaccinul și după m-am internat și am văzut că nu mai ieșeam de acolo. Dacă nu aveam vaccinul puteam să…

M-am întâlnit în spital cu prietenul nostru pe care l-am îngropat alaltăieri și nu puteam să cred că o să dispară așa repede. Eu cu el eram așa în schimburi de discuții. Ne-am ajutat mult cu funcțiile și am intervenit în interesul teatrului unul pentru altul.

Când am văzut că a murit Ivan Patzaichin nu am crezut. Ne-am întâlnit și am vorbit de ciorba lui vestită preferată. Nici nu am terminat bine ideea că am văzut că a murit și Caramitru. Am înțepenit. Nici nu terminasem bine cu Draga, cu Tamara, cu Dichiseanu…și hai să ne oprim.

O mare lovitură. Am fost peste 50 de ani împreună cu toții, au fost a doua mea familie. Multe generații am întâlnit împreună. Trebuie să ajung la medic cu plămânii să mă mai vadă o dată de când cu COVID.

Eu am fost bine întotdeauna cu plămânii, dar iată. Am sperat toată viața mai ales că am avut multe întâlniri rele, dar n-am cedat niciodată, nu m-am descurajat. Le-am trecut pe toate cu ajutorul lui Dumnezeu.

De asta a fost lansat COVID-ul – să afecteze mapamondul, au aruncat molima între oameni ca să-i chinuiască. Asta e mână criminală care a fost băgată. A avut și soția o formă mai ușoară pentru că a avut vaccinul. Și eu l-am avut, dar la mine se bate cap în cap cu medicația după transplant, așa că suport unele consecințe.”

Alexandru Arșinel (Sursa: ‘La Măruță’ – Pro TV)