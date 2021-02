Alexandru Arșinel, dezvăluiri neașteptate după ce s-a vaccinat anti-Covid-19. Cum se simte la o săptămână după rapel

Alexandru Arșinel, unul dintre cei mai mari actori ai României, s-a vaccinat împotriva Covid-19. Acesta a povestit recent cum s-a simțit după ce a primit și cea de-a doua doză de vaccin, dar și cum se simte acum, la mai mult de o săptămână după imunizare. Potrivit marelui actor, vaccinarea pentru domnia sa a fost raza de speranță de când a auzit de apariția acestui ser și nimic nu putea să-i stea în cale.

Alexandru Arșinel este unul dintre cei mai talentați actori români, motiv pentru care, publicul dorește să-l aibă cât mai mult timp pe scenă. Din fericire, sentimentul este reciproc, iar marele maestru nu a ezistat niciun moment atunci când a fost vorba să se vaccineze împotriva virusului nemilos care a pus stăpânire pe viețile noastre.

Recent, Alexandru Arșinel a acordat un interviu în exclusivitate pentru fanatik.ro, oferind mai multe informații despre starea sa după cele două vaccinuri anti-Covid-19. Acesta a povestit că a încurajat de la început în această campanie, iar starea sa de sănătate este în armonie cu încrederea pe care și-a pus-o în serul minune. După cea de-a doua doză, Alexandru Arșinel povestește că s-a simțit fără vlagă, dar potrivit acestuia, stările de această natură sunt mai vechi și le pune pe baza vârstei.

Eu am făcut și al doilea vaccin. Nu am avut efecte adverse. Mă simt așa puțin fără vlagă, dar nu aș pune-o pe seama vaccinului, ci pe seama anilor, pentru că această lipsă de vlagă o am de mai mult timp, nu de acum”, a declarat Alexandru Arșinel.

Recent, românii au aflat că Alexandru Arșinel se bucură de o pensie de 8.936 de lei lunar, sumă care a creat multă vâlvă în jurul ei, cei mai mulți privind acest lucru cu invidie. Dacă pentru unii dintre actori, pensia este una la limita existenței, maestrul se poate bucura la bătrânețe de o sumă frumoasă, dar câștigată cinstit. Întrebat ce părere are despre acest lucru, actorul a oferit câteva explicații menită să liniltească spiritele.

“Ce vină am eu? Eu muncesc efectiv din 1957, doi ani am fost figurant la Teatrul Național din Iași și 4 ani am fost student la Institutul de Teatru. Restul anilor am fost actor. Nu am stat și atunci pensia s-a adunat, că nu eu calculez.

Probabil că având și o indemnizațiie de merit venită de la Ministerul Culturii – am fost onorat cu această indemnizație împreună cu alte vreo 200 de personalități din mai multe domenii de activitate – sună ca o pensie indestulătoare.

Dar nu uitați că eu am în casă două persone cu handicap, una – soția mea paralizată , care nu mișcă decât mâna stângă și capul și poate să mănânce, și eu care am transplant de rinichi.”, a declarat Alexandru Arșinel pentru FANATIK.