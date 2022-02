Bella Santiago, despre finala „Bravo, ai stil! Celebrities!”. Ce planuri are dacă o să câștige EXCLUSIV

Bella Santiago este un adevărat fenomen. Cântăreața a fost înzestrată cu un talent aparte, câștigând inimile telespectatorilor încă de la primele apariții. Aceasta a reușit să demonstreze că poate să facă față și provocărilor din lumea modei, participând în competiția destinată stilului de la Kanal D.

Bella Santiago are mari emoții, mai ales pentru că le-a pregătit telespectatorilor un moment emoționant. Aceasta consideră că doar publicul de acasă poate să aleagă marea câștigătoare „Bravo, ai stil! Celebrities”, mai ales pentru că toate concurentele au muncit enorm pentru emisiune.

Cred că toate avem șanse să câștigăm, depinde de voturile oamenilor de acasă. O să câștige cea mai iubită și cea mai bună concurentă. Toate fetele am muncit, nu contează cine a intrat prima sau ultima, toate merităm să câștigăm.”, ne-a spus, în exclusivitate, Bella Santiago.

„Eu am mari emoții pentru gală, o să cânt operă cu orchestra, dar o să cânt și cu Cezar Ouatu. Dacă oamenii mă văd câștigătoare, dacă consideră că merit să câștig, votul lor o să mă ajute.

De asemenea, Bella Santiago a mărturisit că este mult mai atentă la modul în care se îmbracă de când a acceptat provocarea lansată de la Kanal D. Cântăreața a explicat că își dorește să vină cu ținute inedite pentru oamenii care o urmăresc și o apreciază.

Am vrut să învăț mai mult atunci când vine vorba despre stilul vestimentar. Să învăț mai mult de la juriu, să știu ce se potrivește sau nu. Sunt artistă și este foarte important să arăt bine pentru oamenii care mă susțin pe scenă, trebuie să fiu un exemplu bun pentru ei.”, ne-a mai zis aceasta.

Bella Santiago prețuiește sfaturile primite din partea juriului. Mai mult, artista a punctat că se înțelege foarte bine cu celelalte concurente și o să păstreze legătura cu vedetele care au participat în acest sezon:

„M-am înțeles cu toți din juriu, nu am avut o problemă, mă înțeleg foarte bine cu ei. De fiecare dată când comentează de ținută, eu ascult și accept, iar apoi fac tot ce trebuie pentru a avea o următoare ținută bună. O să păstrez legătura cu toate fetele din emisiune, nu am avut niciun conflict, eu vorbesc mereu cu toată lumea. Nu am avut probleme.”, a adăugat artista.