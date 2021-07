Alexandra Ungureanu, adevărul despre participarea la Asia Express. Ce le-a spus fanilor

Alexandra Ungureanu a oferit primele declarații după experiența Asia Express. Vedeta a fost plecată în Georgia, Turcia și Azerbaidjan alături de mama ei pe Drumul Împăraților.

După două luni intense, Alexandra Ungureanu și mama ei s-au întors în România. Cântăreața le-a dat imediat de veste fanilor săi de pe Instagram.

„Are rost să vă spun cam cât de dor mi-a fost de voi? Filmările pentru @asiaexpressromania s-au încheiat. A fost o mega provocare, un proiect intens și inedit, la care sunt tare mândră că am putut participa.

La fel de mândră sunt de coechipiera mea curajoasă, the one and only regina-mamă❤

Ne vedem, la concerte, prin țară, live aici pe insta. Abia aștept să povestim, să știu de voi și să vă simt energia! #teamAlexandra”, a scris vedeta pe Instagram.