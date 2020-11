Alexandra Stan s-a dezbrăcat pe internet. În ce ipostază s-a pozat

Alexandra Stan este iar o femeie liberă, fapt care o face să revină la vechile obiceiuri, uitând de inhibiții. Și, deoarece statutul îi permite, artista a ales să puncteze despărțirea cu o apariție în sânii goi pe internet.

Alexandra Stan s-a dezbrăcat pe internet

Alexandra Stan este o fire dezinvoltă și mândră de silueta sa. Ce-i drept, formele sale pot lăsa pe oricine fără cuvinte. Asta pentu că arată ca fiind desprinsă dintr- revistă, dar și pentru că statutul de femeie liberă îi dă voie, artista a ieșit în evidență cu nouă imagine hot. De-a lungul timpului, blonda a mai publicat astfel de imagini, ba chiar unele cu mult mai provocatoare. Dar, în timpul ultimei relații, artista părea că se îndreaptă către ceva serios și că vedeta s-a mai cumințit.

Dar, cum relația nu a ținut, nici ”cumințenia” nu a zăbovit prea mult. Astfel că acum, Alexandra și-a încântat fanii de pe rețelele de socializare, cu o fotografie de-a dreptul interzisă minorilor.

Artista, care a făcut furori cu melodiile ei atât în țară, dar și peste hotre, și-a dorit să lase pe toată lumea cu gura căscată și chiar i-a ieșit. Deoarece, imdiat cum și-a dat hainele jos în fața camerei de fotografiat, artista a încins internetul.

Astfel că blonda s-a fotografiat în așternuturi, fiind îmbrăcată într-o pereche de blugi, iar partea de sus și-a acoperit-o doar cu o pernă. Ce se deduce de aici? Că Alexandra Stan s-a pozat în sânii goi, pe care i-a acoperit însă cu perna. Dar, chiar și așa, frumoasa blondî a reușit să le sucească mințile tuturor și să încingă atmosfera.

Ce a spus Alexaandra Stan după despărțirea de iubit

Câr despre despărțirea de iubitul ei, Alexandra Stan a postat în mediul virtual:

”Oricât de clișeu pare, Universul lucrează pentru ca noi să putem ajunge la destinație, indiferent care ar fi aceasta. Chiar dacă eu sunt introspectivă și îmi place să studiez ce se întâmplă în jur, tind să mă atașez de oameni, locuri, mirosuri, sentimente, etc. Sunt totuși, om.

Așa că, ultima relație pe care am avut-o cu un bărbat, chiar dacă a fost cu adevărat eliberatoare și liberă, și deschisă, m-a lăsat cu inima frântă pentru că am făcut greșeala de a proiecta, de a visa, așa că m-am atașat din cauza așteptărilor de viitor”, a transmis Alexandra Stan în mediul virtual.

„Pot să spun că ultimele 5 luni au fost de-a dreptul superbe, nebune, m-am simțit iubită, am călătorit, am dansat cu zeii, am făcut dragoste pe plajă, am înotat la lumina lunii, am dormit pe plajă, mi-am făcut o mulțime de prieteni.

Acum însă știu că totul se întâmplă cu un motiv, sunt în armonie cu totul, chiar dacă sunt rănită și tristă, așa cum era normal să fiu. Nu dau vina pe nimeni, cu atât mai mult nu pe el. Da, a fost frumos să visez alături de cineva și să îmi fac planuri de viitor.

Este trist că nu se vor realiza, dar asta m-a făcut să îmi dau seama că trebuie să fiu recunoscătoare pentru fiecare moment în care trăim, pentru că nu știm unde ne duce viața, care este drumul nostru, și atunci trebuie să ne bucurăm de fiecare moment. Dar, într-un final, suntem doar noi și familia noastră. Iar dacă l-aș întâlni, i-aș spune asta: A fost frumos să trăiesc alături de tine în ultimele luni!

Sunt foarte recunoscătoare pentru toate darurile pe care mi le-ai făcut, pentru toate lecțiile pe care mi le-ai dat, pentru calmul, iubirea, fericirea, prietenii, locurile unde m-ai dus. Îmi va fi dor de toate acestea, deja îmi este. Sunt încă în șoc și tot mă gândesc la tine în fiecare moment, mă lupt să mă deconectez de tine, și încerc să îmi amintesc doar de lucrurile frumoase ca să nu te urăsc, să nu îmi otrăvesc inima”, a mai spus Alexandra Stan.