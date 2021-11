Alexandra Stan rupe tăcerea despre videochat și un cont pe Onlyfans: „Clipurile mele sunt sexy” VIDEO

Alexandra Stan a vorbit deschis despre ideea de a face videochat și conținut pentru adulți pe Only Fans, un site în care oamenii plătesc abonament lunar pentru fotografii în diverse ipostaze. Cântăreața a fost în centrul mai multor scandaluri, de-a lungul timpului. La un moment dat, un clip în care artista dansa dezbrăcată a devenit viral pe internet.

Alexandra Stan a explicat ce s-a întâmplat la momentul acela, spunând că voia să îi trimită iubitului său un videoclip. Din greșeală, pentru că filmulețul era filmat cu ajutorul unui filtru de pe Snapchat, ea l-a postat, în loc să îl salveze în telefon.

Artista a divorțat recent și a participat la podcastul găzduit de Gojira, în care a vorbit pe larg despre sexualitatea ei, dar și propunerile pe care le-a primit de-a lungul timpului.

Ea spune că este dispusă să facă videochat și să își deschidă un cont pe Only Fans, mai ales că a fost văzută, de-a lungul timpului, în ipostaze senzuale. Vedeta recunoaște că are o sexualitate aparte, pe care nu și-o ascunde, ci dimpotrivă, știe cum să și-o pună în valoare.

„Și ce crezi, am ajuns și am vorbit chiar cu OnlyFans din UK, am avut niște meeting-uri cu ei și aproape am semnat deal cu ei şi aproape mi-am făcut cont!

Nu eram însă decisă sută la sută… Aveam şi un nume pentru asta, într-un studio de videochat eu să fiu în pat şi titlul să fie In bed with Alexandra Stan.

Am văzut şi eu că apar pe Pornhub, e un clip împărţit în mai multe. Oricum, în ultima perioadă nu am mai fost aşa.

Am momente când mă îmbrac aşa, dar mi se pare că se foloseşte prea mult energia asta feminină, sexuală, în scopurile care nu trebuie! Clipurile mele sunt sexy, dar nu sunt aşa, porno”, a spus Alexandra Stan.