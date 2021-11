Alexandra Stan vorbește despre divorțul ei

Vestea că Alexandra Stan se căsătorea, la scurt timp după ce a participat la Survivor, a venit ca un șoc pentru toată lumea.

Vedeta a avut o nuntă restrânsă și nimeni nu a știut despre evenimentul important din viața ei, decât după ce s-a petrecut. Nu a trecut prea mult timp și cântăreața a divorțat.

Primele semne că există o ruptură între ea și soțul ei au venit la scurt timp după căsătorie, când el a șters toate pozele cu ea.

Au mai existat, apoi, și alte semne pe rețelele sociale conform cărora cei doi nu mai formează un cuplu. Acum, Alexandra Stan și-a găsit curajul de a vorbi despre mariajul ei eșuat.

“Trebuia sa stam mai mult pana sa ne casatorim,a fost focul ala! Ne-am casatorit după o luna si ceva.

Am simțit ca am nevoie de cineva, murise și motanul meu, venisem de la Survivor. M-a ajutat mult sa ma regasesc, am confundat iubirea cu siguranța.

E un om normal, credincios, stabil! Experiența asta m-a ajutat sa ma apropii mai mult de Dumnezeu, el m-a ajutat să mă reconectez cu biserica.

M-a facut sa vad mai mult binele. Pentru asta o sa ii multumesc mereu! Dar siguranța despre care vorbeam tine despre mine, trebuie sa ma ridic, sa trag de mine pentru orice”, a declarat Alexandra Stan, invitată la Teo Show.