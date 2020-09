Alexandra Stan, mesaj plin de ură după ce o tânără a fost bătuta: “Sunteți niște ratați, fraieri, idioți!”

Alexandra Stan se află printre vedetele care au reacționat degrabă atunci când un video șocant al unei bătăi dintre câteva minore a devenit viral. Mesajul plin de ură al cântăreței a fost aplaudat de mulți dintre urmăritorii ei.

Alexandra Stan, reacție în cazul fetiței bătute de la Târgu Jiu

Cunoscuta cântăreață a reacționat acid, așa cum au făcut-o și alte vedete care au luat la cunoștință cazul, la apariția imaginilor cu o fetiță din Târgu Jiu bătută crunt de alte minore. Clipul este filmat de către un băiat din gașca persoanelor care au agresat-o pe fetița de 13 ani. Totul se petrece într-un loc ferit de multă lume, tocmai pentru ca tinerele să acționeze fără a fi luate la rost. În urma vizionării filmulețului de-a dreptul șocant, solista a lansat un semnal de alarmă public cu privire la agresiunile timpurii și la caracterul persoanelor implicate în evenimentul în cauză. Vedeta speră ca autoritățile să-și facă treaba și ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple.

„Nu pot să văd asta și să rămân indiferentă!Si eu am fost bullyied în școala generală, dar nici chiar așa! De unde atâta agresivitate? De unde atâta ură? Sunteți șmechere că o bateți? Sunteți niște ratați, fraieri, idioți! Ca altfel nu pot să vă numesc. Am încercat să nu rezonez cu victima dar este foarte greu să nu o fac! M-am cutremurat când am văzut! Și am început să plâng! Parcă suntem niște animale! Asta e prea de tot!”, a fost mesajul Alexandrei, care în anul 2013 a fost victima unei agresiuni domestice care cel mai probabil a marcat-o și care a sensibilizat-o în momentul în care a văzut postura în care se afla victima.

Părinții tinerilor implicați, amendați de autorități

Filmulețul video filmat în Târgu Jiu a uimit o țară întreagă. Imaginile cu cele patru fete care lovesc o tânără de 13 ani au devenit imediat virale. Victima a fost lovită, scuipată, batjocorită, jignită și bătută multe minute în șir. În timpul acesta, băiatul care se afla în spatele camerei reacționa și el uimit la cele petrecute, totuși îndemnându-le pe agresoare să-și termine „jocul”. Tânăra nu a povestit nimic din ce i s-a întâmplat acasă, abia la apariția imaginilor aflând și părinții ei. Autoritățile au intrat și ele pe fir și i-au amendat cu 500 de lei pe părinții tinerilor implicați. Amenda a fost dată conform Legii nr. 62/1991, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norma de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.