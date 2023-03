Alexandra Stan, fotografie incendiară pe Internet: ‘Nu mai e mult până la un film pentru adulți’

Alexandra Stan a comis-o din nou, reușind să ajungă în centrul atenției. Nonconformista artistă s-a afișat pe rețelele sociale într-o ținută controversată, care i-a lăsat mască pe fanii săi. Foarte mulți au crezut că a pozat nud, însă adevărul este altul.

Alexandra Stan nu mai are nevoie de niciun fel de introducere, fiind una dintre cele mai renumite artiste românce pe plan internațional. De Ziua Internațională a Femeii, cântăreața și-a șocat admiratorii de pe Instagram, distribuind câteva fotografii inedite.

Controversată și nonconformistă, așa cum ne-a obișnuit dintotdeauna, blondina s-a dezbrăcat, din nou, de inhibiții și s-a afișat într-o ținută care a lăsat puțin loc imaginației.

Fosta Faimoasă de la Survivor 2021 a purtat o rochie care imită printul unui trup nud, semnată de celebrul creator de modă Jean Paul Gaultier. Viziunea artistică a Alexandrei Stan nu a fost apreciată de către internauți, care au apostrofat-o pe vedetă că ar fi pozat dezbrăcată pe Internet.

Citește și Drama prin care a trecut Alexandra Stan. A vrut să își ia viața de două ori

Sătulă de atacurile primite în mediul online, Alexandra Stan a postat un mesaj edificator pe Instastories, explicându-le tuturor că nu apare în costumul Evei, ci îmbracă o rochie ieșită din tipare.

„Deci nu pot să cred ce comentarii am primit. Unii chiar au crezut că sunt dezbrăcată sau că am o rochie transparentă. Doamne! Nu vedeți că e print? Am leșinat de râs!”, le-a dat replica solista haterilor, pe Instastories.