Alexandra Stan, dezvăluiri neașteptate despre divorțul de fostul soț. Ce s-a întâmplat, de fapt

Alexandra Stan vine cu dezvăluiri neașteptate despre fostul soț. Ce spune artista despre mariajul său de doar cinci luni și despre divorțul răsunător? Ce s-a întâmplat în relația lor? Fanii au fost surprinși de mărturiile vedetei.

Alexandra Stan a luat pe toată lumea prin surprindere cu fotografiile de la nuntă. Nimeni nu știa de relația acesteia și mai cu seamă că este vorba despre ceva atât de serios încât să se finalizeze cu o căsătorie. Se pare că graba le-a cam stricat graba soților care au decis după cinci luni de mariaj că nu se potrivesc.

Cântăreața și-a deschis sufletul și a vorbit deschis despre prima sa căsătorie, reacția părinților, dar și despre lecțiile pe care le-a primit astfel de la viață. Vedeta a mărturisit că este aceeași persoană de dinainte de această perioadă din viața sa: „independentă, nonconformistă, care iubește iubirea și care își dorește lumina în viața ei.”

Blondina a recunoscut faptul că ambii au luat o decizie pe fugă în privința căsătoriei și că ar fi trebuit să își acorde mai mult timp pentru a se cunoaște. Etapele relației au fost trecute cu vederea foarte ușor, iar cei doi au trecut direct la pașii mari.

„Ne-am grăbit. Nu ne-am acordat timp să ne cunoaștem de ajuns, să trecem prin etapele firești ale unei relații. Noi am făcut direct pașii mari fără să știm, de fapt, cum e fiecare dintre noi. Asta s-a întâmplat. Și avem viziuni diferite despre viață , despre cum vrem să evoluăm. Suntem persoane minunate, dar separat, nu împreună. (zâmbește)”, a detaliat solista.

Întrebată despre cum au reacționat părinții ei, starul internațional a mărturisit că a fost susținută de aceștia ca de fiecare dată. Ea a mai subliniat că nu regretă nimic și că a mers în fața altarului cu sufletul deschis, crezând că cel de lângă ea va fi bărbatul alături de care să-și facă o familie.

„Părinții m-au susținut mereu, așa că au făcut-o și de data asta. Își doresc ca eu să fiu bine. Însă nu regret nimic, deoarece eu am făcut ceea ce am simțit, am mers în fața altarului cu sufletul deschis. Până la urmă, experiențele ne fac să evoluăm, dacă învățăm ce trebuie din ele.

Încă o filă din povestea mea, din trecutul meu. Am învățat că trebuie să fiu mai pragmatică și mai analitică, să îmi ascult și partea stângă a creierului, să nu mă las condusă doar de partea emoțională și artistică”, a mai declarat vedeta, pentru viva.ro.