Alexandra Stan cumpără haine de la second-hand. Cât a dat pe un tricou

Alexandra Stan și-a surprins, recent, fanii din mediul online, după ce și-a făcut aparția purtând un tricou de la second-hand. Artista l-a cumpărat dintr-un magazin din străinătate, fiind tare mândră de achiziția sa. Ce preț a avut articolul vestimentar care i-a atras atenția blondinei.

Alexandra Stan este una dintre cele mai populare și controversate artiste din România. Cântăreața originară din Constanța a trăit până la 32 de ani cât alții într-un secol, având o viață demnă de scenariul unui film de blockbuster.

Recent, fosta Faimoasă de la Survivor 2021 a fost invitată în podcastul Fain și Simplu al lui Mihai Morar, unde a fost surprinsă purtând un tricou cumpărat de la second-hand. Alexandra Stan a mărturisit că bluza a costat-o 5 lire dintr-un magazin din Londra.

Artista susține cumpărăturile din magazinele ce comercializează haine retro și vintage, fiind o mare împătimită a acestor articole vestimentare, a căror poveste vrea să o transmită mai departe.

„Este un tricou de 5 lire de la second-hand din Londra. La noi nu prea sunt second-hand-uri cu haine drăguțe. Sunt câteva și nu sunt.

Cred că lumea încă se teme să cumpere de la second-hand, cred că românii au percepția aceea că dacă cumperi o haină la mâna a doua și nu e de brand nu are valoare.

Eu sunt de părere că e invers, mai ales că fiecare haină de la second are și o poveste, a fost purtată de cineva, are acolo un story. Dar na, fiecare face cum vrea.”, a declarat Alexandra Stan, în podcastul lui Mihai Morar.