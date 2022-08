Alex Velea şi Vincenzo Castellano au petrecut împreună de zor. Imaginile pe care nu credea nimeni ca o să le vadă vreodată. Foto

Alex Velea şi Vincenzo Castellano au petrecut împreună! Fiica Antoniei a împlinit frumoasa vârstă de 12 ani. Aceasta a fost sărbătorită într-un număr mare de cei mai buni prieteni și de apropiați, dar mai ales de părinții săi. Iată că Antonia și Vincenzo demonstrează că sunt un real exemplu pentru cuplurile divorțate. Cei doi au acum o relație fantastică de dragul micuței pe care o au împreună. Cum s-au distrat cu toții de ziua fetiței?

A fost petrecere mare în familia vedetelor! Antonia și Alex Velea au sărbătorit alături de Vincenzo Castellano într-o zi specială pentru toată lumea. Solista a fost căsătorită cu fostul soț din anul 2011 până în anul 2020 în mod oficial. Cu toate astea, ruptura lor a avut loc în urmă cu mulți ani.

În timpul acesta, ambii și-au continuat viața și și-au găsit jumătățile de care aveau nevoie. Cântăreața nu a stat deloc pe loc și și-a făcut și o altă familie. Vincenzo iubește o brunetă superbă, dar cuplul nu are momentan niciun moștenitor. Foștii soți nu au rămas în relații bune după separare, luptându-se ani buni pentru custodia fiicei lor.

Lucrurile s-au rezolvat acum, iar în zilele cele mai importante pentru micuța pe care o au petrec împreună fără nicio problemă. Antonia a postat câteva fotografii și filmulețe video în care apare alături de fostul partener și de logodnicul actual. Andreea, iubita lui Vincenzo, a dansat toată seara cu diva noastră și chiar s-a pozat de multe ori alături de ea.

Totul s-a petrecut în cadrul unui eveniment extrem de important. Mai exact, Maya a împlinit 12 ani, motiv pentru care părinții i-au organizat o petrecere de pomină. Distracția a avut loc sub cerul liber, pe o terasă. Sărbătorita a avut parte chiar și de artificii la miezul nopții.

Solista a vorbit într-un interviu despre relația actuală pe care o are cu fostul partener. Cea din urmă a susținut că ambii îi doresc binele Mayei, motiv pentru care au ajuns la un numitor comun.

,,Totul este bine în relația noastră, pentru că îi dorim binele Mayei și amândoi facem tot ce ține de noi ca ea să fie fericită. Așa că relația noastră este pe cât se poate de normală și de civilizată.

Nu am regrete, pentru că știu că, în absolut orice acțiune sau lucru pe care l-am făcut, nu mi-am propus vreodată să fac rău, să fac pe cineva să sufere, mereu am grijă față de sentimentele celor din jur, să nu îi supăr, să nu îi rănesc.

Am învățat din greșeli, am încercat să nu le repet și simt că sunt un om mai puternic după fiecare experiență prin care am trecut. Și multe nu au fost deloc ușoare”, a spus vedeta, pentru ego.ro.