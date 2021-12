Alex Velea, dezvăluiri secrete despre Mario Fresh și Lino Golden. Ce a spus iubitul Antoniei

Scandalul dintre Alex Velea, Mario Fresh și Lino Golden a șocat o țară întreagă. Partenerul Antoniei s-a hotărât să facă dezvăluiri despre cearta dintre el și cei doi cântăreți. În urmă cu doar câțiva ani, părea că legătura dintre artiști este indestructibilă, însă totul s-a schimbat acum!

Alex Velea nu mai ține legătura cu Lino Golden și Mario Fresh, iar artiștii au încetat orice colaborare pe care au avut-o, chiar dacă s-au bucurat de un succes răsunător. Cearta dintre ei a fost una de proporții, însă partenerul Antoniei a mărturisit că nu regretă faptul că i-a ajutat pe cântăreți.

Mario Fresh a continuat să lanseze numeroase piese după ce a încetat colaborarea cu Alex Velea, în timp ce Lino Golden s-a retras o perioadă din industrie. Partenerul Antoniei a mărturisit că a fost dezamăgit după ce au fost spuse mai multe lucruri care nu erau deloc adevărate.

Alex Velea s-a decis să îi ierte pe Lino Golden și Mario Fresh pentru ce s-a întâmplat. Cu toate acestea, cântărețul nu i-ar mai ajuta pe cei doi în viitor, chiar dacă ar avea nevoie. Starul a mărturisit că nu mai este interesat să afle detalii despre cum o duc foștii săi amici.

„Am spus lucruri pe care le-am regretat, cu toții am făcut asta, dar am știut să îmi cer scuze dacă am exagerat sau dacă am jignit pe cineva prin prisma nervilor.

Eu i-am iertat de mult timp, dar nu mai există cale de împăcare. Nu mă interesează dacă le este bine sau rău și nu cred că le voi întinde vreo mână de ajutor la nevoie.”, a adăugat artistul.