Alex Velea despre unul dintre cele mai fericite momente din viața lui cu Antonia: „Mă face și mai bărbat” EXCLUSIV VIDEO

Alex Velea trăiește de ani buni cel mai frumos vis pe plan personal. Artistul formează o familie fericită cu Antonia, sunt părinții a doi băieți simpatici, Akim și Dominic, artista mai având o fetiță, Maya, din mariajul anterior cu Vincenzo Castellano. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, artistul ne-a povestit cum este viața lui alături de Antonia, dar și ce emoții a avut când a cerut-o în căsătorie pe artistă sau ce i se întâmplă, de exemplu, când merge să facă piața.

Alex Velea reușește de fiecare dacă să surprindă prin outfit-urile pe care le etalează la evenimente sau la concerte. Artistul recunoaște că sunt ideile unor prieteni de-ai săi, cu care colaborează, dar, că, la final, partenera sa de viață este cea care dă ok-ul pentru felul în care el își face apariția în public.

,,Am mulți prieteni stiliști. Evident, Antonia este cea care dă verdictul, ea mă ajută mereu, nu m-a lăsat să plec așa de nebun de acasă. Mă consult cu ea de fiecare dată și e normal, are bun gust”, a precizat el.

Dincolo de carierele lor artistice, Alex Velea și Antonia formează o echipă imbatabilă. Deși amândoi au trecut prin câte o căsătorie care nu a funcționat, iată că întâlnirea lor a fost de bun augur și viața i-a luat prin surprindere, niciunul neavând vreun plan în acest sens.

Consider că am făcut multe lucruri notabile, având în vedere că am plecat de la periferie și până la urmă mi-am urmat visul. Trăiesc un vis, asta scrie pe pieptul meu și ea a constribuit extrem de mult la treaba asta”, ne-a spus Velea, făcându-i totodată o frumoasă declarație de dragoste femeii alături de care este fericit.

Alex și Antonia activează în același domeniu și s-au întâlnit, de-a lungul timpului, la concerte, la emisiuni TV sau în studio.

Cei doi artiști au avut de la început gândul de a-și întemeia o familie, însă divorțul Antoniei de italianul Vincenzo Castellano a durat foarte mult. Alex a avut de așteptat 7 ani până când iubita lui să devină o femeie liberă și în acte, iar acest lucru s-a întâmplat în noiembrie 2020. A visat și și-a imaginat de multe ori cererea în căsătorie. În exclusivitate pentru Playtech Știri, a rememorat totul, acesta fiind unul dintre cel mai fericite momente din viața lui.

,,Am cerut-o de soție cu mari emoții, mi s-a pus un nod în gât când am făcut treaba asta, cred că mi-au dat și lacrimile și cred că asta mă face și mai bărbat. Îmi doream foarte mult să o cer de soție, deabia așteptam”.

Având în vedere că petrec foarte mult timp împreună, artistul recunoaște că are o misiune dificilă atunci când vrea să-și surprindă jumătatea.

“Eu nu prea știu să fac surprize, mă dau de gol, sunt foarte sincer cu ea, relația noastră e bazată pe sinceritate și de multe ori nu apuc să pregătesc surprizele așa cum mi-aș dori, am făcut câteva, în ultima perioadă am nimerit unele. De exemplu, i-am luat o brățară mișto și am ascuns-o sub o pernă și i-am spus să îmi dea telecomanda. “De ce? Ți-e lene să iei telecomanda?” “Te rog, caută telecomanda!””, ne-a spus el.