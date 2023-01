Victor Pițurcă a fost reținut de DNA! În ce dosar este implicat, ce se întâmplă acum cu antrenorul

Informația momentului în sport! Victor Pițurcă a fost reținut de DNA, încă de duminică seară, 29 ianuarie. Fostul selecționer al României a fost audiat de către procurori într-un nou dosar, care a ajuns pentru prima dată în atenția publică în anul 2022. Judecătorii urmează să dea verdictul. Ce se întâmplă acum cu antrenorul.

Victor Pițurcă a fost reținut de către procurorii anticorupție din București, în seara zilei de duminică, 29 ianuarie. Fostul selecționer al României s-a prezentat la audieri într-un dosar în care sunt vizate achiziții publice de măști sanitare, în perioada pandemiei de coronavirus. Este vorba despre dosarul „Măști pentru MApN”, ce a ajuns în atenția publică în 2022.

În anul 2020, în perioada stării de urgență, procesul de achiziție de măști sanitare pentru MApN a revenit în sarcina șefului direcției medicale din cadrul instituției, generalul D.P.. Acesta i-a transmis șefului farmaciilor MApN să facă rost de transport și fonduri pentru achiziționarea echipamentelor, întrucât instituția de stat nu ar fi dispus de sumele necesare.

Potrivit informațiilor depuse la dosar, ar fi fost vorba despre o sumă în valoare de 40.000 de lei. Banii au fost achitați de către firma controlată de frații Barsanti, ALLODIUM SA. Italienii ar fi trebuit să intermedieze procesul de achiziție cu o companie din China. Doar că generalii MApN au realizat că nu dispun de atât de mulți bani.

Acesta ar fi fost momentul în care șeful farmaciilor din cadrul direcției medicale MApN ar fi apelat la Victor Pițurcă. Fostul antrenor ar fi plătit toți banii necesari pentru asigurarea transportului măștilor sanitare pentru instituția de stat.

O parte dintre faptele expuse în dosarul „Măști pentru MApN” au ajuns pe masa procurorilor anticorupție, care investighează acum acțiuni de corupție și evaziune fiscală, potrivit ProSport.

Victor Pițurcă ar fi fost reținut de DNA încă de duminică seară în dosarul amintit. Fostul selecționer ar fi achitat banii necesari transportului de măști, în perioada stării de urgență, prin intermediul unei firme deținute de către fiul său, Alexandru Pițurcă. Un complet de judecată urmează să decidă dacă antrenorul va fi arestat preventiv.

„Nu am fost chemat încă la audieri! Am auzit că e ceva în derulare, dar eu nu am făcut nimic ilegal”, declara, în anul 2022, Victor Pițurcă.