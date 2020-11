Alex Bodi, reținut pentru 24 de ore. Ce a declarat avocatul lui. Detalii de ultim moment despre fostul soț al Biancăi Drăgușanu

A fost o zi grea pentru Alex Bodi, după ce acesta a fost ridicat chiar din propria sa vilă din Capitală, cu mascații. Alex Bodi este cercetat într-un amplu dosar de trafic de persoane și proxenetism. Astfel, miercuri, în jurul orei 17.00, Alex Bodi a fost adus la DIICOT Craiova, pentru a fi audiat de procurori. De asemenea, la scurt timp, a și fost reținut.

Alex Bodi, reținut pentru 24 de ore

Menționăm că în urma audierilor de la DIICOT Craiova, Alex Bodi a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat, joi, în fața magistraților, cu propunere de arestare preventivă.

Astăzi, la intrarea în sediul DIICOT Craiova, avocatul fostului soț al Biancăi Drăgușanu a susținut că Alex Bodi nu este vinovat de niciuna dintre acuzații, dar și că adevărul va ieși la suprafață.

Cu toate că între Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au existat numeroase episoade violente și au ajuns de multe ori la poliție, Bianca Drăgușanu nu îl crede vinovat pe fostul său soț.

”Biancăi nu i-a venit să creadă și e foarte supărată. În ciuda a tot ceea ce i-a făcut Alex, ea mai are sentimente pentru el, încă îl iubește, nu dispar cu totul peste noapte. Chiar dacă a bătut-o, umilit-o și s-a afișat cu altă femeie, ea niciodată nu ar vrea ca lui să i se întâmple ceva rău.

Nu va veni in țară pentru că astăzi participă la un eveniment important și nu are cum. Are planuri în Dubai pentru încă o perioadă de timp. Dar dacă Alex i-ar cere să se întoarcă pentru a-i fi alături, ea ar face asta imediat„, au declarat apropiați ai Biancăi, pentru impact.ro.

23 de percheziții domiciliare

Dar DIICOT și Poliția Română au anunțat că, miercuri dimineață, au loc un număr de 23 de percheziții domiciliare, pe raza județelor Ilfov, Brașov, Dolj, Gorj, Giurgiu, Olt, Sibiu și Vâlcea într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism. Ziua aceasta a fost denumită ”Ziua Z”.

În comunicatul trimis de DIICOT se menționează că la scurt timp după destructurarea unei grupări conduse de un membru marcant al lumii interlope (grupare care este specializată în traficul de persoane și proxenetism), suspectul în cauză (unul dintre locotenenții interlopului), în timp ce era într-un penitenciar, în perioada 2008 – 2011, împreună cu alți trei deținuți s-au folosit de rețelele sociale în scopul recrutării unor tinere care practicau prostituția.

Le inducea în eroare, fie cu promisiunea unui viitor comun (metoda loverboy), fie cu identificarea unui loc de muncă avantajos, profitând de starea lor de vulnerabilitate: situație materială precară, naivitate, lipsă de educație.

„SUB COORDONAREA LIDERULUI, S-AU PUS BAZELE UNEI GRUPĂRI INFRACȚIONALE SPECIALIZATE ÎN PRINCIPAL ÎN TRAFICUL DE PERSOANE, TRAFIC DE MINORI ȘI PROXENETISM ȘI ÎN SECUNDAR ÎN ȘANTAJ (CONSECINȚĂ A PLĂȚII UNOR TAXE DE PROTECȚIE).

Victimele care, după ce erau transportate în străinătate, refuzau să practice prostituția erau sechestrate și supuse unor violențe extreme (chiar și unor violuri), pentru a fi determinate să nu mai opună rezistență. În cele mai multe cazuri, victimele au fost ținute în imobile închiriate de către liderul grupării, au fost transportate zilnic la locurile unde erau obligate să practice prostituția, erau permanent controlate/supravegheate, iar sumele de bani erau luate în totalitate de membrii grupării”, se mai arată reprezentanții DIICOT.