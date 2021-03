Alex Bodi, plângere penală împotriva Biancăi Drăgușanu. Ce acuzații grave îi aduce

Roata se întoarce, iar Alex Bodi acționează și el pe cale legală împotriva Biancăi Drăgușanu. Controversatul afacerist i-a făcut o plângere penală fostei soții. Care sunt acuzațiile grave care i se aduc?

Alex Bodi a ajuns din nou în fața judecătorilor de la Tribunalul din Craiova pentru a afla ce se va întâmpla în continuare cu situația sa și dacă va fi nevoit sau nu să mai stea încă 30 de zile la arest la domiciliu.

”Nu au decis nimic, au amântat pronunțarea și urmează să vedem mâine care va fi decizia cu privire la măsura preventivă a arestului la domiciliu”, a spus avocatul lui Alex Bodi, la Antena Stars.

Surpiza a revenit tot în dreptul acestuia, pentru că a profitat de ocazie și i-a plătit înapoi polița Biancăi, după ce femeia a postat fotografiile cu ea desfigurată în bătaie. Amintim că blondina a fost audiată în decursul săptămânilor trecute la DIICOT și la Parchet, iar acum afaceristul i-a făcut o plângere penală fostei soții pentru declarații mincinoase:

”Declarația ei este inutilă și am făcut plângere penală împotriva ei pentru declarație mincinoasă. Îi oferim șansa să își susțină afirmațiile calomnioase pe care le-a făcut despre Bodi”, a spus avocatul bărbatului.

„Da, am lovit-o în Viena, avea dreptate atunci, am recunoscut. A existat un conflict între noi doi în 30 septembrie. Trebuie să înțelegi de ce au degenerat lucrurile, din geloziile ei. De ce vrei tu să sari la bătaie? Adică tu sari la mine, eu te opresc și tu după aia spui că ai semne pe mână? Eu am video cu dânsa în anumite ipostaze, pe care nu ar vrea în viața ei să le dau. Când era întinsă pe jos a luat pastile. Sunt mai multe, printre ele și filmarea de la balcon. Ea are tulburări psihice. Zici că te-am bătut și după patru zile ai fugit cu mine în vacanță? Dacă a făcut dosar penal, asta doar ea știe. Bănuiesc că și-ar fi luat certificat. Dar să vină cu mine în Turcia să se afișeze peste tot cu mine? Femeia asta a fost numai în vacanțe cu mine, avea numai beneficii de pe urma certurilor noastre. Noi ne-am certat de vreo 15 ori și ne-am împăcat. Suntem de râsul lumii. De ce toate relațiile ei au fost lupta din Troia? Ca e ea pâinea lui Dumnezeu?“

Bianca Drăgușanu