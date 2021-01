Alex Bodi își vinde vila din Tunari. Suma ireal de mare pe care o cere nu e justificată de nimic

Ultima perioadă nu a fost chiar bună pentru fostul soț al Biancăi Drăgușanu. Cu toate acestea, dacă va reuși să o vândă, Alex Bodi va încasa o sumă considerabilă pe vila sa, care este acum scoasă la vânzare.

Mai exact, este vorba despre vila pe care omul de afaceri o deține în Tunari și din care a fost săltat de mascați. Nu este cunoscut motivul pentru care Alex Bodi a luat această decizie, însă locuința acestuia a fost pusă spre vânzare la începutul lunii iulie cu prețul de 875.000 de euro, iar acum a scăzut până la 795.000 de euro.

Vila din Tunari are o suprafață utilă de 300 de metri pătrați, cinci camere, trei băi și o bucătărie. Casa se vinde mobilată de lux. Mai mult de atât, suprafața terenului este 1200 de metri pătrați, iar curtea are și o piscină.

În urmă cu ceva timp, procurorii DIICOT Craiova i-au pus omului de afaceri sechestru pe toate bunurile. Anchetatorii voiau să afle în acea perioadă de unde au venit banii cu care au fost achiziționate acestea.

Atunci, Alex Bodi susținea că i s-a pus sechestru pe absolut toate bunurile, care este estimată la câteva milioane de euro. Fostul soț al Biancăi Drăgușanu deține apartamente, două vile, mașini de lux, mai multe bijuterii, un hotel dar și o proprietate în Sighișoara. De menționat este faptul că, în cazul în care va fi condamnat definitiv, o parte din bunurile obținute legal vor fi scoase la vânzare, iar banii vor fi oferiți ca despăgubire pentru femeile pe care le-ar fi obligat să se prostitueze.

Cu aproximativ o săptămână în urmă, magistrații au hotărât ca omului de afaceri să i se pună mai multe bunuri sub sechestru. Decizia judecătorilor a venit în contextul în care milionarul trebuie să plătească cheltuielile de judecată și prejudiciul pe care infracțiunile acestuia l-au adus statului.

Cu toate acestea, Alex Bodi a contestat decizia judecătorilor, însă magistrații cu considerat contestația acestuia ca fiind nefondată. Așadar, instanța l-a obligat pe fostul soț al Biancăi Drăgușanu să plătească cheltuieli de judecată în valoare de 100 de lei și a dispus punerea sub sechestru a mai multor bunuri.

”În momentul de față, nu-mi permit să clachez, pentru că am două fetițe care înseamnă totul pentru mine și, oricât de grea ar fi o luptă, nu aș accepta înfrângerea niciodată… mereu când am avut momente dificile, oricât de greu părea, am crezut în mine și am știut ce-mi doresc de la viață, a declarat Alex Bodi pe Instagram.