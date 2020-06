Alex Bodi, amendă de 2.000 de lei. Cu ce viteză a fost prins în Capitală

Alex Bodi are probleme cu legea! Iubitul Biancăi Drăgușanu a trebuit să dea explicații polițiștilor din cauza vitezei cu care conducea în Capitală. Afaceristul a fost mustrat de oamenii legii cu peste 2.000 de lei.

Un bărbat în vârstă de 35 de ani a fost prins de poliție în timp ce conducea cu 104 km/h în Capitală. Din păcate, acesta a mai încălcat o regulă extrem de importantă contextului actual – trebuia să fie în izolare – dar cu toate astea tura motoarele pe șoselele din București. Oamenii legii i-au dat o amendă de peste 2.000 de lei și i-au suspendat permisul preț de 90 de zile. Ziare.com a dezvăluit că este vorba despre iubitul Biancăi Drăgușanu. Din verificările polițiștilor, cu ajutorul datelor de la Direcției de Sănătate Publică, a rezultat că șoferul trebuia să se afle, de fapt, în izolare, motiv pentru care a fost replasat în locuința sa, dar de data aceasta cu pază, a transmis Poliția Capitalei. Afaceristul a fost surprins de organele legii pe data de 23 iunie, în jurul orelor 12:00, pe o stradă din Sectorul 2.

„La data de 23 iunie a.c., in jurul orei 12:00, un echipaj al Brigazii Rutiere a oprit in trafic pe o strada din Sectorul 2, un autoturism inregistrat de aparatul radar avand viteza de 104 km/h. Soferul, un barbat de 35 de ani, a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 2.175 de lei, iar ca masura complementara i-a fost suspendat dreptul de a conduce pe o perioada de 90 de zile.”

Poliția Capitalei