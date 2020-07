Alertă totală în țara vecină! Decizia Rusiei lui Putin i-a alarmat pe toți. Se întâmplă acum

Ieri, ministrul rus al apărării, generalul Serghei Șoigu, a spus că, la ordinul direct al lui Vladimir Putin, a fost lansat un exercițiu-surpriză la care iau parte 150.000 de militari, implică peste 26.000 de sisteme de arme, 414 avioane și 106 nave de luptă în districtele militare Sud Vest și Est ale Rusiei, antrenând astfel și unități de aviație și infanterie marină din Flota de Nord și Flota din Pacific.

Alertă totală în țara vecină!

”Exerciţiul de luptă cuprinde 56 de exerciţii tactice cu trupe. Vor fi implicate 35 de zone de antrenament şi tabere precum şi 17 obiective navale în Marea Neagră şi în Marea Caspică. În total, exerciţiul supriză a adus împreună 149.755 de militari, 26.820 piese de armament şi capacităţi de luptă, 414 avioane şi 106 nave de luptă şi nave de sprijin“ – a spus ministrul rus al apărării, adăugând că „rezultatele acestui antrenament ar trebui să fie luate în calcul în ce priveşte estimarea gradului de pregătire al marilor unităţi militare şi formaţiilor de luptă care vor lua parte la exerciţiile strategice Caucaz-2020 din luna septembrie“.

De ce Putin a ordonat acest exercițiu-surpriză care, în afara trupelor menționate, mari unități din districtele Vest și Sud-Vest mai mobilizează și mari unități ale zonei centrale de comandă ale Aviației strategice. Acest lucru îl explică chiar ministrul rus al apărăroo care s-a referit la nevoia de a testa capacitatea trupelor implicate de a asigura „securitatea militară în zona de sud-vest a Rusiei unde persistă o ameninţare serioasă de terorism”.

O aluzie foarte clară, înțeleasă pe loc de Ucraina care, prin vocea ministrului apărărăii Andrii Taran, a declarat că va demara la rândul ei exerciții militare la care speră că se vor alătura și partenerii NATO, ca o asigurare împotriva oricărei escaladări a conflictului de la granița sa de est. Exercițiul va cuprinde și o dimensiune de luptă anti-aeriană și va fi orgnizat la finalul lunii septembrie în zona de sud a Ucrainei, deci în proximitatea republicilor separatiste și a Crimeii.

„Acest răspuns asimetric va arăta gradul de pregătire al forţelor armate ucrainiene care vor da un răpsuns meritat oricăror încercări ale Federaţiei Ruse de a exacerba situaţia sau la declanşarea de ostilităţi pe scară largă”.

O dimensiune politică

Intenția anunțată de partea ucrainei este de a repune în discuție termenii Acordurilor de la Minsk, ba chiar de a se retrage din această înțelegerie politică care era menită să oprească o dezvoltare a conflictelor și să aducă pace sub garanție internațională negociată de OSCE prin aducerea la aceeași masă de discuții, în formatul Normandia, a Franței, Germaniei, Rusiei și Ucrainei. Președintele Zelenski a anunțar că are deja pregătit un Plan B, chiar și un Plan C. De cealaltă parte, rușii au reacționat pe 9 iulie, iar Dimitri Kozak, adjunctul șefului biroului executiv prezidențial, a criticat această poziție a spus că „ieşirea Ukrainei din Acordul de la Minsk ar fi un eveniment extraordinar pentru toată lumea. Cu toate astea, este un eveniment politic, nu un dezastru natural sau unul provocat de oameni, avem nevoie dea redacta schiţa unui plan detaliat de acţiune înainte de a elimina toate consecinţele. Din punct de vedere politic, suntem pregătiţi pentru orice eventualitate”.

Desfășurarea exercițiului în complex de comandament Caucaz-2020 va ”acoperi” întreg districtul de sud-vest, adică zonele Rostov, Volgograd şi Astrahan, teritoriiile Krasnodar şi Stravopol, toate republicile din Caucazul de Nord, teritoriul republicilor auto-proclamate din Donbas şi Crimeea, Marea Axzo, Marea Caspică şi Marea Neagră, cu 5 direcţii de dezvoltare operaţională, Don, Crimeea, Azov-Marea Neagră, Vladikavkaz şi Caspica.

Flota rusă de la Marea Neagră, un rol important

De asemenea, un rol foarte important urmează să revină Flotei ruse din Marea Neagră care, poate executa în orice moment operaţiuni de blocare completă a ţărmurilor şi flotei ucrainiene. Ceea ce ese află în Crimeea este impresionant (submarine şi forţe de suprafaţă, aviaţie pentru sprijin naval, corup 22 de armată, unităţi de infanterie marină, baterii de rachete de coastă, trupe de securitate, divizia 27 de aeropurtată şi divizia 31 aeropurtată care face parte din armata a 4-a a Forţei de sud de apărare). De asemenea, mai trebuie adăugat şi batalionul 171 aeropurtat de asalt din cadrul diviziei aeropurtate de asalt nr. 7 din Novorosisk, brigada 112 pentru distribuirea de trupe din cadrul gărzii naţionale, forţele FSB de paza frontierei şi corpul 47 de apărare teritorială.

Astfel, la exerciţiul de comandament strategic şi de stat major va lua parte activă militari din 17 state. A doua deschidere însemană Jocurile militare internaţionale organizate de ruşi între 23 august şi 5 septembrie. În acest caz relevanţa geopolilitică o dă structura participării: Azerbaijan, Armenia, Belarus, Iran, India, Kazahstan, China, Mongolia, Serbia, Sri Uzbekistan, Vietnam. Toate competiţiile includ în primul rând activităţi specifice trupelor de elită şi trupelor de intervenţie, iar tragic este că nimeni nu ştie cum se vor termina toate astea întrucât nimeni nu poate ghici care ar putea fi detonatorul real al unei situaţii extreme de criză.