Alertă meteo. Fenomenul devastator care ameninţă România. Specialiştii avertizează: „Poate duce chiar la pierderi de vieţi omeneşti”

Un fenomen meteo îngrijorător ar putea lovi România. Specialiștii ANM avertizează că acesta poate duce chiar și la pierderi de vieți omenești.

România este amenințată de un ciclon, iar specialiștii traf un semnal de alarmă privind producerea pagubelor materiale și chiar eventualitatea pierderii de vieți omenești.

Vremea în România nu a fost deloc stabilă de la începutul verii. Am avut coduri galbene și portocalii de furtuni, ploi torențiale, vijelii, dar și caniculă.

Acum, specialiștii meteo susțin că asupra României se va abate un ciclon care a făcut deja ravagii în Belgia și Germania.

Zeci de persoane și-au pierdut viața în Germania din cauza inundațiilor violente. În Cehia, Slovacia, Austria și Polonia sunt manifestări severe de instabilitate atmosferică.

Specialiștii ANM din România emit coduri galbene, portocalii și roșii de căderi mari de apă, ploi torențiale, vânt și descărcări electrice care au produs deja incendii în anumite zone.

În urmă cu doar câteva zile, țara noastr a fost lovită de inundații, care au făcut prăpăd în Suceala și județul Alba.

„La începutul săptămânii, adică luni și marți, cele două zile par să aducă instabilitate destul de multă. Imediat cu răcorirea vremii în partea de sud și sud-est a țării ne putem aștepta la valori de peste 50-60 de litri în intervale scurte de timp.

Ele se pot produce mai ales în zonele cu risc, cele de deal și de munte, acolo unde această cantitate cade în interval scurt de timp și nu poate fi preluată.

Atunci apar scurgeri pe versanți, pâraie torente și aceste viituri, din păcate, care pot conduce și la pagube materiale sau chiar la pierderea de vieți omenești”, spune Mihai Timu, meteorolog, la antena3.ro.

„Aerul mai rece care va coborî peste România se va intersecta cu cel fierbinte şi umed existent şi din acest motiv ne aşteptăm la vijelii puternice, vânt care va avea rafale chiar şi de peste 100 km/h, ploi torenţiale ce vor adice cantităţi mari apă în scurt timp, grindină ce poate fi de dimensiuni medii şi mari.

33 de judeţe se afla sub cod portocaliu de furtuni, iar alte 8 plus Capitala sub cod galben. Totodată, codurile de furtună se suprapun peste cele de caniculă valabile pe parcursul zilei de astăzi”, a explicat meteorologul Simona Căpşună, conform observatornews.ro.