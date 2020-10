Alertă meteo ANM. Se schimbă iar vremea în București și în țară: ce temperaturi vor fi

Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie au emis o nouă prognoză. Vremea se schimbă iar în București și în țara. Care sunt maximele și minimele din perioada următoare?

Alertă meteo ANM: Vremea se schimbă iar

Meteorologii anunță că temperaturile cresc! Maximele cresc ușor față de cele de săptămânile care au trecut. ANM anunță că vântul va bate mai slab în aproape toate zonele țării, iar noaptea va fi mai ușoară. La malul mării, temperaturile maxime vor fi de 25 de grade Celsius, cerul va fi parțial însorit, iar vântul va bate cu 26 de km/h. De asemenea, se anunță șanse de ploaie, dar mici. Noaptea vine cu 20 de grade Celsius, alături de un cer parțial noroc.

Vremea în Craiova va fi caldă, maximele sunt de 27 de grade Celsius, iar vântul bate cu 15 km/h din zona de sud-est. Pe timpul nopții cerul va fi senin, iar minimele vor fi de doar 14 grade Celsius. Vântul bate cu 17 km/h. La munte, temperaturile înregistrate sunt de 24 de grade Celsius, alături de un cer parțial. Vântul va bate cu 6 km/h și cu șanse slabe de averse. În cursul nopții vor fi 12 grade Celsius, alături de un vânt cu 7 km/h și cu rafale de 7 km/h. Cerul va fi mai mult parțial noros.

Vremea în București, 2 octombrie

Maxima de azi pentru Capitală este de 24 de grade Celsius, alături de un cer senin și vizibil mai cald. Vâturi vin din zona de vest a teritoriului cu 7 km/h și cu rafale de vânt de 13 km/h. Noaptea aduce minima de doar 9 km/h și cu un cer senin spre parțial noros. Vânturi vin din zona de est-nord-est cu 7 km/h și cu rafale de 11 km/h, arată accuweather.com.

Anunțul meteorologilor

„Octombrie este cea mai stabilă lună de toamnă, când zile în şir vremea se menţine însorită, deşi nopţile devin tot mai reci. În majoritatea zonelor ţării apare fenomenul de brumă. Ţara noastră se află mai mult sub influenţa maximului barometric est european, iar dorsala anticiclonului Azoric se retrage treptat spre vestul continentului. Din cauza modificării distribuţiei centrilor barici pe continent, dar şi reducerii duratei de strălucire a Soarelui, temperaturile medii lunare din această lună sunt, în general, cu 5 – 7 grade Celsius mai mici decât cele din luna septembrie”

Meteorologi ANM

Temeperatura medie multianuală pentru luna curentă are valori cuprinse între 10-12 grade Celsius în zonele de câmpie și deal din: Oltenia, Muntenia, Banat, Crişana, Dobrogea şi pe zonele mai restrânse din Moldova. În zona montană, peste 1.500 de metri, valorile coboară în general până la 2-4 grade Celsius, iar la Vf. Omu chiar sub zero grade Celsius.